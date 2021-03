The Beast : Netflix et Jason Blum préparent un film sur la Bête du Gévaudan

Blumhouse produira bientôt son premier film pour Netflix, "The Beast". Et les deux parties ont choisi leur scénariste et réalisateur pour leur long-métrage, qui revisitera l’histoire de la Bête du Gévaudan.

The Beast : une relecture de l’histoire de la Bête du Gévaudan

La légende de la Bête du Gévaudan a déjà inspiré plusieurs scénaristes en France. Dans les années 1760, une bête massacra de nombreux habitants de l'ancienne région du Gévaudan, dans le sud du pays. Le mystère de l'identité de la bête, dont les meurtres furent massivement repris par la presse à l'époque, a bâti la légende que l'on connait aujourd'hui. Le récit a eu droit à plusieurs adaptations sur le petit et grand écran. La plus connue est sans doute Le Pacte des loups. Le film de Christophe Gans sorti en 2003 avait rencontré un beau succès dans les salles.

Le Pacte des loups © Metropolitan FilmExport

Netflix et Blumhouse viennent de faire leur choix pour celui qui écrira The Beast. Deadline nous apprend que les deux studios ont jeté leur dévolu sur Kurt Sutter, qui changera ainsi de registre par rapport à la série pour laquelle il est surtout connu. Sutter s’est fait un nom en créant Sons of Anarchy, diffusée de 2008 à 2013, et dans laquelle il jouait aussi le petit rôle d’Otto Delaney. Il s’attaquera cette fois à un tout nouveau genre avec The Beast. On devrait y voir une ambiance et une esthétique bien différentes de celles de la série.

Premier film derrière la caméra pour Kurt Sutter

The Beast sera aussi le premier film que Sutter réalisera. Alors qu’il a déjà mis en boîte quelques épisodes de Sons of Anarchy, il ne s’est encore jamais essayé à l’exercice pour un long-métrage. Il a en revanche déjà signé un scénario pour le cinéma, puisque c’est lui qui a écrit l'histoire de La Rage au ventre. Mais comme pour son expérience avec Sons of Anarchy, il va donc totalement changer de genre, puisqu’il s’agissait d’une histoire d’un boxeur en quête de rédemption.

Étant donné que Blumhouse est derrière The Beast, on peut s’attendre à un film tourné vers l’horreur. La maison de production fondée par Jason Blum est connue pour ses nombreuses œuvres du genre. Elle est même devenue l’une des spécialistes de ce registre les plus réputées depuis de nombreuses années, après avoir signé de nombreux films d’horreur devenus rapidement cultes.

Sutter annonce du sang

Kurt Sutter a réagi à l’annonce de la décision de Blumhouse de l’avoir choisi pour réaliser The Beast. Et le créateur de Sons of Anarchy promet une histoire dérangeante et sanglante avec son premier film derrière la caméra :

Amener ma sensibilité pour les histoires familiales dérangeantes dans le monde de Blumhouse semblait être quelque chose qui devait finir par arriver. Et The Beast est le projet parfait pour ce mariage. Et Netflix est l’endroit idéal pour cette cérémonie sanglante.

Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée pour The Beast, et il faudra sans doute s’armer de patience avant d’en avoir une. En attendant, on devrait pouvoir retrouver bientôt Kurt Sutter devant la caméra. Si Chaos Walking sort dans les salles, on pourra le voir dans la peau d’un des personnages secondaires du film.