The Big Short : quelle personnalité publique Christian Bale incarne dans le film ?

En 2015, le réalisateur Adam McKay revient sur la crise financière de 2008 avec « The Big Short ». Très apprécié par la critique, le film voit plusieurs personnages fictionnels inspirées de personnalités réelles. Tous à part celui joué par Christian Bale : Michael Burry.

The Big Short : le film qui raconte la crise comme personne

Avant The Big Short, Adam McKay était plus connu pour ses comédies graveleuses avec Will Ferrell. Ainsi, on peut citer Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy, Ricky Bobby : roi du circuit, Frangins malgré eux ou bien encore Very Bad Cops. Pourtant, en 2015, il s’aventure dans un registre dramatique en adaptant le best-seller de Michael Lewis consacré à plusieurs intervenants financiers qui avaient anticipé la crise des subprimes. Pour l’anecdote, c’est le quatrième livre de l’écrivain à être adapté au cinéma, après Next : The Future Just Happened, The Blind Side et Le Stratège.

The Big Short © Paramount Pictures

Malgré son sujet complexe de la finance, The Big Short marque les esprits grâce à son humour noir, l’intervention originale de plusieurs célébrités en cameo qui brisent le 4e mur (Selena Gomez, Margot Robbie, Richard Thaler, Anthony Bourdain) et son casting cinq étoiles. En effet, le film regroupe Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling et Brad Pitt (qui produit le film via sa société de production Plan B Entertainment). Par ailleurs, les quatre acteurs ont accepté de réduire leurs salaires pour jouer dans le film.



A l’arrivée, The Big Short sera nommé à cinq reprises aux Oscars, et remportera la statuette du meilleur scénario adapté.

Christian Bale dans la peau d’un réel investisseur financier

Si Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt et John Magaro incarnent des personnages inspirés de gens réels dans The Big Short, Christian Bale est le seul à jouer une vraie personnalité publique. Ainsi, l’acteur est Michael Burry, véritable star dans le monde de l’investissement financier. En effet, cet ancien neurologue est devenu manager de fonds dans les années 90. La pertinence de ses investissements l’amena à fonder sa propre société dans les années 2000.

Michael Burry

Mais c’est surtout durant cette décennie qu’il attira l’attention du public en prédisant avec intelligence l’explosion de la bulle immobilière aux Etats-Unis. Grâce à cette anticipation, il a pu engranger un bénéfice de cent millions de dollars, pendant que certains de ses confrères tombaient comme des mouches durant la terrible crise financière de 2008. Actuellement, Burry gère sa propre société de gestion. Il est surtout l’une des voix que le monde de l’économie suit avec attention lorsque la menace d’une potentielle nouvelle crise financière se fait sentir.

Comment Bale s’est préparé au rôle ?

Christian Bale est réputé pour son surinvestissement dans les rôles qu’il interprète. Pour les besoins de The Big Short, il s’est ainsi préparé avec exigence. Pour commencer, il a fait la rencontre de Michael Burry. Cela lui a sans doute permis de pouvoir retranscrire avec authenticité cet homme qui a brillé d’intelligence, malgré sa cécité d’un œil et son syndrome d’Asperger. Par la suite, il a tenté de coller de près à l’attitude solitaire et quasi-sociopathe de l’investisseur. Ainsi, pour cela, il a fait le choix de n’avoir aucune interaction avec les autres comédiens du film. Il est donc resté seul dans son bureau pendant plusieurs semaines, uniquement pour ses scènes.

Ironie du sort : trois ans plus tard, Christian Bale travaillera de nouveau avec Adam McKay, pour les besoins de Vice. Et pour incarner l’homme politique Dick Cheney, il est allé encore plus loin en prenant plus de vingt kilos, et en se rasant les cheveux.