The Boy 2 : Brahms est de retour dans la bande-annonce horrifique

Quatre ans après la jolie surprise horrifique The Boy, la mystérieuse poupée nommée Brahms est de retour dans The Boy 2 attendu le 26 février prochain sur nos écrans. Si l’on en croit la première bande-annonce dévoilée aujourd’hui, cette suite n’aura pas grand chose à voir avec l’intrigue du premier volet mais se rapprochera plus de la saga Annabelle.

Dans l’univers des poupées diaboliques, Brahms, au centre du film The Boy sorti en 2016 était parvenue à tirer son épingle du jeu grâce à un scénario intelligent bourré de surprises. On y suivait une jeune fille au pair interprétée par Lauren Cohan qui se retrouvait tourmentée par une mystérieuse poupée nommée Brahms. Quatre ans après, le décor a changé mais Brahms est toujours au centre de toutes les attentions, comme nous le montre la première bande-annonce de The Boy 2 : La Malédiction de Brahms.

Attendue le 26 février prochain sur nos écrans, cette suite n’en est pas vraiment une puisque l’intrigue ne semble plus avoir grand chose en commun avec le premier volet, si ce n’est la présence de la poupée. Au casting, on retrouve Katie Holmes dans le rôle d’une mère de famille qui s’installe dans une vieille demeure avec son jeune fils qui se lie d’amitié avec la poupée qui ne semble pas animée des meilleures intentions. On ne peut évidemment pas s’empêcher de penser aux films de la saga Annabelle en découvrant ces premières images, même si on regrette un peu, de fait, le manque d’originalité.

Les amateurs devraient tout de même être comblés et s’offrir de joyeux frissons devant The Boy 2.