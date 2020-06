The Chain : Edgar Wright va mettre en scène un thriller glaçant

Edgar Wright va s'occuper de l'adaptation cinématographique du bouquin "The Chain", véritable best seller paru en 2019. Un nouveau projet qui passera après "Last Night in Soho", son thriller londonien qui a été lui aussi reporté à cause de la pandémie de COVID-19.

Edgar Wright planche sur l'adaptation de The Chain

Deadline annonce que le génial metteur en scène originale de Grande-Bretagne a trouvé son prochain projet. Universal Pictures a acheté les droits du roman à succès écrit par Adrian McKinty, The Chain, et compte lui confier la réalisation. Le scénario signé Jane Goldman (Kingsman: Le Cercle d'Or et X-Men : Le Commencement) reprendra la très perfide trame du matériau d'origine. L'histoire débute quand Rachel apprend que sa petite fille de 11 ans vient d'être kidnappée. Pour la sauver, elle doit à son tour enlever un autre enfant, et ainsi les parents de cet enfant vont aussi devoir en enlever un pour permettre la libération de la fille de Rachel. Ces deux familles doivent absolument aller au bout du processus, sinon la fille de Rachel va mourir. Tel est le schéma de The Chain, un cruel programme mis au point pour transformer les parents victimes en criminels.

Un pitch complètement dingue, qui peut donner de belles choses avec Edgar Wright. Ce dernier injecte souvent dans son cinéma une grosse dose de fun mais la formule pourrait être un peu différente avec cette histoire qui demande du premier degré.

Last Night in Soho se fait toujours attendre...

On aurait aimé découvrir cette année Last Night in Soho, nouvel essai d'Edgar Wright qu'il a tourné à Londres. Ce thriller psychologique est désormais programmé le 28 avril 2021 en Frace, ce qui nous demande de patienter plusieurs mois supplémentaires alors qu'on devait le découvrir en septembre prochain. La crise du coronavirus fait beaucoup de mal aux cinéphiles que nous sommes...

The Chain est visiblement la seconde adaptation sur laquelle travaille le britannique. On évoquait en avril dernier son engagement sur Set My Heart to Five, l'histoire d'un robot qui découvre qu'il peut avoir des émotions et qui se lance dans la réalisation de son film. Plus aucun rapport ne rend compte de l'avancement de cet autre projet qui a l'air de passer au second plan avec The Chain. Mais on espère qu'il compte toujours s'en charger parce que la promesse est magnifique.