The Challenge : un réalisateur et une actrice russes se sont envolés pour tourner le premier film dans l'espace

Ils l'avaient annoncé, et ils l'ont fait ! Un équipage russe composé d'un cosmonaute expérimenté, d'un réalisateur et d'une actrice, a décollé de la base Baïkonour pour l'ISS, où ils tourneront pendant douze jours un film intitulé "The Challenge". Le projet conjoint entre Space X, la NASA et Universal, avec Tom Cruise en star du premier film tourné dans l'espace, vient de se faire griller la politesse en beauté.

Roscosmos : 1 - Space X : 0

On le savait, une course s'est lancée pour savoir qui seraient les premiers à réaliser un film de fiction dans l'espace. Alors que Space X, la Nasa, Universal et Tom Cruise avaient été les premiers à annoncer leur projet, l'agence spatiale russe Roscosmos s'était elle aussi déclarée partante, et c'est finalement elle qui sera la première à lancer son tournage du film The Challenge. Un moment historique.

©Roscosmos

En effet, c'est ce matin du 5 octobre 2021 que le réalisateur Klim Chipenko et l'actrice Ioulia Peressid, accompagnés du cosmonaute Anton Chkaplerov (au centre de la photo), se sont envolés depuis Baïkonour dans une fusée Soyouz pour rejoindre l'ISS. Et ils y seront accueillis par le nouveau commandant de la station, le français Thomas Pesquet. Le tournage s'étendra sur douze jours, avant d'entamer le voyage retour le 17 octobre.

Un film titré The Challenge

Tom Cruise, dont le projet de film spatial avec Doug Liman à la réalisation est aussi planifié pour un décollage en octobre, se retrouve donc coiffé au poteau par le projet russe. L'actrice Ioulia Peressild, âgée de 37 ans, sera donc la première actrice à travailler en apesanteur pour The Challenge, dans le rôle d'une chirurgienne chargée d'opérer un cosmonaute. Elle a plus de trente films à son actif, depuis ses débuts en 2003. Le réalisateur Klim Chipenko est lui âgé de 38 ans et s'est fait remarquer en 2017 pour le film Salyut-7.

Salyut-7 ©Nashe Kino

Ce film racontait une mission spatiale lancée en 1985 pour tenter d'empêcher la station Salyut-7 de s'écraser sur terre. Évidemment, tout avait été tourné sur terre pour ce film. Si le réalisateur a donc déjà traité de la thématique spatiale, ce sera entièrement différent cette fois-ci, avec la mise en scène d'un drame tourné dans l'ISS.

Une nouvelle guerre des étoiles

Conjointement à l'annonce que William Shatner serait bientôt passager du prochain lancement Blue Origin, la société de Jeff Bezos, ce décollage russe marque ainsi une nouvelle accélération dans la course à l'exploration et au tourisme spatial. Toutes les agences nationales et privées se livrent une féroce concurrence pour remporter une guerre d'image, de contrats, et d'enjeux technologiques importants. Nul doute que Space X et la NASA n'ont pas dit leur dernier mot. Mais leur projet avec Tom Cruise et Doug Liman, maintenant en retard sur The Challenge, va devoir proposer une expérience encore plus ambitieuse. Hâte de voir la suite des événements.