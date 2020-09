The Craft Legacy : le remake de Dangereuse alliance a son trailer

Ce petit malin de Jason Blum se cache parfois derrière des projets inédits mais aussi derrière des remakes qui exploitent des titres cultes. C'est lui qu'on retrouve pour la revisite de "Dangeureuse alliance", dont la première bande-annonce vient de sortir.

Dangereuse alliance : un titre devenu culte

Comme beaucoup de films anciens, Dangeureuse alliance n'a pas été savouré à sa juste valeur lors de sa sortie en 1996. Le film narre la vie de trois amies, très attirées par les sciences occultes et la sorcellerie. Un comportement qui n'est pas compris par les autres étudiants. Mais il le sera par Sarah, une nouvelle jeune femme qui fait son entrée dans le cercle d'amies. Elle serait détentrice de dons hors du commun. Toutes les quatre, elles vont se lancer dans l'invocation de puissants esprits et enfin réussir à s'affirmer dans la société. Mais cette amitié va être mise à rude épreuve. Le temps a fait son œuvre et cette série B est parvenue à se forger une solide petite réputation auprès des amateurs du genre. Un petit ravalement de façade va lui donner une seconde jeunesse dans The Craft : Legacy, un remake signé par la réalisatrice Zoe Lister-Jones.

Intéressant que ce soit une femme qui se charge de ce projet car l'original contient une portée féministe, qui devrait du coup être préservée et actualisée en fonction de l'époque. Du moins, ce serait la meilleure manière de rendre ça notable. Ce remake va lancer une nouvelle histoire qui, sous la forme d'un remake, va essayer de faire référence aux péripéties de Nancy, Bonnie, Rochelle et Sarah. Pour succéder à Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell et Rachel True, c'est Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone et Zoey Luna qui vont cette fois incarner les amatrices de sorcellerie. Des actrices pas très connues, qui partagent l'affiche avec David Duchovny et Michelle Monaghan.

Un trailer et une première référence à l'original

Cette production Jason Blum se montre avec une première bande-annonce. Le ton se veut moderne avec une bande de jeunes qui évolue dans un monde cruel. La vie au lycée n'est pas évidente mais leur amitié et des pouvoirs naissants vont les aider à mieux survivre dans cette jungle. The Craft : Legacy semble reprendre les codes du teen movie classique en y injectant une petite dose de fantastique. Les connaisseurs qui ont déjà vu Dangereuse alliance ne passeront pas à côté de ce plan (ci-dessous) où une des nouvelles protagonistes découvre une photo de Nancy, l'une des héroïnes du premier. Une première connexion/référence, qui ne devrait pas être la seule.

Le film débarque le 28 octobre prochain directement à la demande sur le marché américain. Une sortie pour Halloween, à laquelle nous n'aurons peut-être pas le droit en France car aucune date n'est annoncée.