The Crow : Alex Proyas tacle le reboot

Alex Proyas, réalisateur du film original "The Crow", n'est pas content de ce qu'il a vu dans les premières images du reboot, dans lequel Bill Skarsgård tient le rôle-titre.

Alex Proyas se moque du nouveau Eric Draven

Apparemment, le réalisateur du The Crow original n'a pas l'air très enthousiasmé par les premières images du reboot dévoilées récemment. Objet principal de sa critique ? L'apparence de Bill Skarsgård, qui reprend le rôle d'Eric Draven aka "The Crow" tenu auparavant dans le film de 1994 par Brandon Lee. En effet, dans une publication Facebook, Alex Proyas s'est montré moqueur concernant le style arboré par l'acteur suédois dans le nouveau film The Crow.

Une journée "bad hair" pour Eric Draven. Avec les compliments du prochain reboot.

Un style très différent de l'original

Les temps ont changé, et trente ans après l'esthétique contemporaine n'a donc plus rien à voir avec celle du début des années 90. Dans le film The Crow, Brandon Lee apparaissait dans une garde-robe favorisant d'abord un style casual puis surtout le cuir noir et les vêtements près du corps. En 2024, Eric Draven version Bill Skarsgård change ainsi du tout au tout. Un style qui n'est pas au goût d'Alex Proyas, qui a ajouté en commentaire :

J'imagine qu'il est supposé être un vrai "motherfuc***" avec tous ces tatouages, les loups-garous et les têtes de mort sur sa veste. (...) Au moins j'ai bien ri. J'ai cru un moment qu'ils allaient ch*** sur l'héritage de Brandon Lee.

En réalité, peut-être plus qu'un véritable problème avec ce look pour le personnage, Alex Proyas a un souci plus profond avec ce nouveau film, parce qu'il n'est tout simplement pas fan du concept de reboot pour The Crow, marqué par le décès accidentel de Brandon Lee pendant le tournage. Ce qu'il avait en effet clairement signifié en 2017 :