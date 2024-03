The Crow se dévoile dans un premier trailer sombre et très brutal

Le remake de "The Crow", avec Bill Skarsgård dans le rôle-titre, se dévoile dans une première bande-annonce sombre et tendue. La vengeance d'Eric Draven s'annonce spectaculaire...

The Crow prêt à l'envol

Le film The Crow, réalisé par Rupert Sanders et qui va tenter de raviver la légende d'Eric Draven après le film de 1994, se dévoile dans une première bande-annonce, en amont de sa sortie dans les salles prévue au 5 juin 2024. Si ce nouveau film est une nouvelle adaptation de la série de comics et suit aussi le même scénario que le film d'Alex Proyas, il apparaît évidemment bien différent de ce dernier dans ces images inédites et spectaculaires (bande-annonce en tête d'article).

Eric Draven (Bill Skarsgård) - The Crow ©Lionsgate

Une performance critique pour Bill Skarsgård ?

Pour ce The Crow, Bill Skarsgård prend la succession de plusieurs acteurs apparus dans le rôle de ce super-héros un peu particulier, revenu d'entre les morts par l'intervention surnaturelle d'un corbeau pour venger l'assassinat de sa fiancée ainsi que sa propre mort. Et ça s'annonce particulièrement violent, avec dans ces images de la bande-annonce une vengeance sanglante.

En plus de son interprète iconique Brandon Lee, tragiquement disparu lors du tournage du premier film The Crow, ce sont Vincent Perez en 1996, Eric Mabius en 2000 et Edward Furlong en 2005 qui ont aussi incarné une version du personnage dans des longs-métrages. À la télévision, Mark Dacascos a lui tenu le rôle d'Eric Draven le temps de 22 épisodes de la série The Crow diffusée entre 1998 et 1999.

C'est surtout à celle de Brandon Lee que la performance de Bill Skarsgård sera comparée. L'acteur suédois est notamment entouré au casting de FKA Twigs, et Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila, Isabella Wei ou encore David Bowles. The Crow éveille la curiosité, mais pas tellement du côté d'Alex Proyas qui s'est récemment moqué de l'apparence des personnages, découverte dans des premières images. Autant dire qu'entre les attentes du public et cette pique du réalisateur du film culte de 1994, la pression est bien là pour Bill Skarsgård.