The Crow : Jason Momoa se dévoile en image dans la peau du super-héros gothique

Le remake de « The Crow », avec Jason Momoa, qu'on ne verra jamais, s'offre des clichés inédits. En effet, des photographies du comédien dans la peau du super-héros ont fuité sur la toile, donnant un aperçu du projet annulé.

The Crow : la tragédie Brandon Lee

En 1994, le cinéaste Alex Proyas (qui s'illustrera des années plus tard avec I, Robot), met en scène The Crow, son tout premier film. Porté par Brandon Lee, le long-métrage se concentre sur un super-héros atypique, assez peu connu du grand public, adapté du roman graphique éponyme de James O'Barr. Alors qu'il n'est pas issu des grandes firmes comme Marvel ou DC, The Crow raconte l'histoire d'un homme brisé, ramené à la vie par un corbeau, et prêt à tout pour venger la mort de son épouse. Avec seulement 50 millions de dollars de recettes au box-office, The Crow a surtout fait parler de lui à cause d'un terrible accident.

Eric Draven (Brandon Lee) - The Crow ©Miramax

En effet, à la toute fin du long-métrage (désolé pour ceux qui n'ont pas encore vu le film), l'anti-héros The Crow, incarné par Brandon Lee donc, reçoit une balle d'un de ses ennemis. Malheureusement pour le fils de Bruce Lee, l'arme qui a servi à tourner la scène était réellement chargée. Le comédien a alors reçu une véritable balle dans le ventre, et a succombé à ses blessures en quelques heures. Une terrible histoire qui a entraîné la mort de Brandon Lee, et qui fait forcément écho à la tragédie qui est survenue il y a peu sur le tournage de Rust.

Le remake qu'on ne verra jamais

Il y a quelques années, un remake de The Crow a été officialisé sous la direction du réalisateur Corin Hardy, le metteur en scène de La Nonne et de Le Sanctuaire. Pour succéder à Brandon Lee, le comédien Jason Momoa, qui incarne déjà le super-héros Aquaman chez DC Comics, avait été engagé pour être le nouveau visage de l'homme-corbeau. Malheureusement, le projet est resté au point mort, et Jason Momoa a fini par abandonner l'aventure, suivi de près par Corin Hardy. Sony devait même lancer le tournage du film le 11 septembre 2019. Mais à cause de fortes différences créatives entre Davis Film (qui détient les droits cinématographiques du personnage) et Sony, le projet a rapidement pédalé dans la semoule. N'ayant pas pu parvenir à un accord, le développement s'est rapidement arrêté...

Cependant, une série de photographies est apparue sur Twitter, dévoilant le comédien dans la peau de l'anti-héros. Un Jason Momoa méconnaissable et maquillé, qui rappelle par moment Joaquin Phoenix dans la peau du Joker. Une manière de voir à quoi aurait pu ressembler ce projet, qu'on ne verra donc jamais :