Le remake de ce film culte des années 90 serait « irregardable »

Un scénariste ayant travaillé sur le scénario du remake de "The Crow" avant d’être remplacé a récemment pu voir le long-métrage porté par Bill Skarsgård. Et il l’a très vivement critiqué.

Une nouvelle version pour The Crow

Sorti en 1994, The Crow est resté dans les mémoires pour avoir été le dernier film tourné par Brandon Lee, décédé pendant des prises de vues cauchemardesques à la suite d’un accident. Comme pour beaucoup d’œuvres cultes, un remake du film a récemment été produit. On pourra donc bientôt découvrir la nouvelle version de l’histoire d’Eric, un homme revenu d’entre les morts pour se venger de ceux qui ont tué sa fiancée ainsi que lui-même.

Alors qu’Alex Proyas avait réalisé le film original, le nouveau The Crow a été dirigé par Rupert Sanders. Devant la caméra, Bill Skarsgård a été choisi pour succéder à Brandon Lee dans le rôle-titre. Alors que le long-métrage sortira dans moins de deux mois et demi, un premier avis vient d’en être donné. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas rassurant.

Eric Draven (Bill Skarsgård) - The Crow ©Metropolitan Filmexport

Un film « irregardable » ?

Avant que Lionsgate ne se tourne finalement vers Zach Baylin, Cliff Dorfman a travaillé pendant un long moment sur le scénario de The Crow. Or, celui qui est notamment connu pour avoir signé le script de Warrior a pu voir récemment le film porté par Bill Skarsgård. Il en a ensuite partagé son opinion via son compte X. Et dire qu’il n’a pas été enthousiasmé par cette nouvelle version serait un euphémisme :

Si, hypothétiquement, quelqu’un venait de voir une projection de The Crow, que Lionsgate sortira en août, ce quelqu’un pourrait dire que le film est horrible, qu’il est irregardable, que vous ne devriez pas gâcher votre argent, ou qu’il est difficile de croire que le film est tellement moins bon que l’original. C’est le cas. Et n’allez pas le voir.

Cliff Dorfman s’est ensuite empressé de supprimer son post. Mais le mal était fait, et sa réaction a notamment été relayée par MovieWeb. On sait donc que le scénariste a trouvé le film de Rupert Sanders "horrible", et même "irregardable". On attend désormais d’avoir les premiers avis des journalistes qui découvriront le film avant sa sortie en salles pour savoir s’ils ont la même opinion.

Des critiques qui suivent celles d’Alex Proyas

En attendant, ce n’est pas la première fois que quelqu’un s’en prend au remake de The Crow. En mars dernier, Alex Proyas l’avait déjà critiqué. Il avait expliqué qu’il aurait préféré que le film original ne soit pas rebooté. Car selon lui, il s’agit du "testament de la brillance perdue et de la perte tragique" de Brandon Lee.

Le nouveau The Crow ne va donc clairement pas sortir dans les meilleures conditions. Mais si vous voulez vous faire votre propre avis sur le long-métrage, celui-ci sortira le 21 août prochain dans les cinémas en France.