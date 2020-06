The Culling : le réalisateur de Shazam est attaché à ce futur film d'horreur

David F. Sandberg, le réalisateur de "Shazam!" est de retour à ses premiers amours puisqu'il réalisera "The Culling". Il s'agit d'un film d'horreur produit par les studios Lionsgate d'après un scénario de Stephen Herman.

David F Sandberg est de retour à ses premiers amours avec The Culling

David F. Sandberg s'est notamment fait un nom grâce à Shazam!. Mais avant de réaliser le blockbuster DC, le cinéaste a proposé de nombreuses œuvres horrifiques. Un genre qu'il affectionne particulièrement. Il est le réalisateur de Dans le Noir et de Annabelle 2. Outre ces deux longs-métrages, le metteur en scène propose régulièrement des courts-métrages horrifiques sur sa chaîne YouTube qu'il réalise en compagnie de son épouse. Bref, l'horreur ça lui connaît. Et il sera prochainement de retour à ce style avec The Culling.

The Culling

Le studio Lionsgate a acquis le script du scénariste Stephen Herman. Pour réaliser cette histoire horrifique intitulée The Culling, le studio a choisi David F. Sandberg. The Culling est centré sur le destin d'un prêtre en difficulté qui se confine dans une cabane isolée dans les bois. Une fois sur place il tente de tenir tête à un puissant démon qui a terrorisé sa famille quand il était encore enfant. David F. Sandberg est très excité à l'idée de réaliser cette proposition horrifique. Il a réagi sur son compte Twitter en disant ceci :

J'adore le script de Stephen Herman et sa vision du fonctionnement des démons.

The Culling devrait voir le jour après Shazam 2 !

Reste maintenant à savoir quand David F. Sandberg va pouvoir s'occuper de la mise en scène de The Culling. Parce que le cinéaste doit également diriger Shazam 2. Après le succès du premier film, Warner Bros a décidé de garder le réalisateur qui va donc rempiler sur cette suite attendue par les fans de DC Comics. Le réalisateur a confirmé que le film du DC Extended Universe sera son prochain projet. Initialement, la production devait débuter le tournage cette année, mais avec la pandémie de Covid-19 difficile de savoir si Warner sera dans les temps. Pour le moment, Shazam 2 est toujours arrêté au 4 novembre 2022 aux USA, ce qui signifie que David F. Sandberg ne commencera pas le tournage de The Culling avant deux ans.