The Dark and the Wicked : le film d'horreur traumatisant que vous n'avez pas vu

Le film d'horreur "The Dark and the Wicked" est disponible en France sur la plateforme Shadowz (disponible notamment via Amazon Prime Video). Cette plongée dans le mal le plus total ne laissera personne indifférent. Un must-see.

The Dark and the Wicked est enfin dispo en France

Présenté en avant-première à l'édition en ligne du dernier Festival de Gérardmer, le film The Dark and the Wicked de Bryan Bertino est disponible depuis quelques jours en France sur la plateforme de streaming Shadowz. Si vous êtes amateurs de films d'horreur, le nom du réalisateur vous dira sûrement quelque chose. En effet, c'est à lui que l'on doit notamment The Strangers avec Liv Tyler, sorti en 2009.

Le pitch :

Un frère et sa sœur se retrouvent au sein de la ferme familiale, au chevet de leur père mourant. Leur deuil ne va pas se dérouler de façon habituelle.

Une plongée en enfer

Le long-métrage prend son temps pour instaurer une ambiance asphyxiante. Comme le mal qui s'immisce sans crier gare au sein de cette famille, le rythme du film monte crescendo. Comme il l'avait démontré dans The Strangers, Bryan Bertino distille le malaise avec une maîtrise du cadre et du montage implacable.

The Dark and the Wicked © Shadowz

Ici, il n'y a pas d'artifices pour déclencher la peur. Pas de jump scares. Seulement des visions cauchemardesques qui marquent la rétine. Comme les personnages pris au piège de ce mal qui ne les lâche pas, The Dark and the Wicked prend les spectateurs aux tripes, sans leur laisser le temps de souffler. Il s'agit ni plus ni moins d'une plongée en enfer, d'un face à face avec le mal le plus total. Plus qu'un simple film d'horreur, The Dark and the Wicked offre une expérience immersive totale. Comme les personnages, nous prions quelque fois pour que ça s'arrête.

Le film se termine dans un crescendo horrifique implacable. Rarement lors d'une séance, nous avons à ce point eu l'impression d'être en présence du mal le plus total. Un must-see pour les amateurs du genre.