The Deep House : le film a-t-il vraiment été tourné sous l'eau ?

Sorti ce mercredi 30 juin 2021 dans les salles françaises, The Deep House est le nouveau cauchemar des réalisateurs français Alexandre Bustillo et Julien Maury. On leur doit notamment les films À l'intérieur, Aux yeux des vivants et encore Leatherface. Cette fois-ci, ils plantent leur décor au fond d'un lac, dans une maison abandonnée :

Un jeune couple américain spécialisé dans l'urbex (exploration urbaine) décide d’aller explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel. Mais celle-ci semble se refermer sur eux et le couple se retrouve prisonnier de cet endroit chargé des plus sombres histoires.

The Deep House est porté par Camille Rowe et James Jagger.

Le concept de maison hantée sous l'eau n'avait jamais été tenté au cinéma. Et c'est précisément ce qui a plu au duo de réalisateurs. Pour mener à bien leur vision, ces derniers n'ont pas eu d'autre choix que de réellement tourner sous l'eau.

Nous, on voulait faire ce film en vrai. On voulait avoir ce sentiment viscéral de se retrouver dans un élément qui n'est pas le nôtre

nous ont-ils confié à notre micro, avant d'entrer plus dans les détails de ce tournage hors normes :

On a tourné dans un bassin de tournage en Belgique, près de Bruxelles. Et ce bassin, qui faisait neuf mètres de profondeur, nous a permis d'avoir la possibilité d'amener nos décors directement dedans. Il y avait une grille au fond qui remontait à loisir jusqu'à fleur d'eau, sur laquelle on amenait avec des grues nos éléments de décor. Il s'agissait soit de plusieurs pièces, soit d'un étage entier de la maison, qu'on immergeait tout doucement, à raison d'un mètre par heure. Pour redescendre au niveau du tournage, vers six mètres à peu près.