The Demon Inside : un nouvel exorcisme arrive en salles le 25 mars

Découvrez ci-dessus la bande-annonce terrifiante du film d’horreur « The Demon Inside » qui arrivera dans les salles françaises le 25 mars. Âmes sensibles, s’abstenir.

On est jamais contre un bon petit exorcisme des familles au cinéma. Alors quand un petit nouveau du genre pointe le bout de son nez, ça attise bien évidemment notre curiosité. Le titre de ce nouveau film annonce tout de suite la couleur : The Demon Inside. Vous l’aurez compris, la gaudriole ne sera pas vraiment à l’ordre du jour. Attendu dans les salles françaises le 25 mars prochain, le film se dévoile à travers une première bande-annonce d’une efficacité redoutable, même si les ressorts scénaristiques semblent être déjà vus et revus.

Le pitch de The Demon Inside ?

Après trois années passées en prison pour la mort d’un enfant lors d’une séance d’exorcisme qui a mal tournée, le Père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joel, un jeune père de famille qui soupçonne son fils d’être possédé…

Devant ces premières images, on pense bien évidemment au classique du genre : L’Exorciste de William Friedkin, avec cette enfant qui hante encore nos cauchemars. Le film semble d’ailleurs s’en inspirer directement, en témoigne la scène de l’enfant possédé assis sur le lit avec ses yeux révulsés. On en frissonne d’avance.