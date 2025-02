The Dog Stars : Ridley Scott assemble un gros casting pour son prochain film

Après être retourné au péplum avec "Gladiator 2", Ridley Scott se penche sur un projet d’une autre nature : une adaptation du thriller post-apocalyptique "The Dog Stars". Pour cela, il s’entoure une nouvelle fois d’une belle distribution.

The Dog Stars, le nouveau projet de Ridley Scott

S’il est désormais âgé de 87 ans, Ridley Scott n’a pas l’intention d’arrêter sa carrière. L’année dernière, le cinéaste britannique a dévoilé Gladiator II. Désormais, il prépare un nouveau film dans un tout autre genre. Il travaille sur une adaptation de The Dog Stars, un roman post-apocalyptique écrit par Peter Heller et publié en 2012.

The Dog Stars se déroule dans un monde ayant été ravagé par une pandémie. Son histoire tourne autour de Hig, un pilote qui vit dans un hangar pour avions du Colorado avec son chien et un ancien soldat austère qui est devenu son ami. Un jour, il entend une transmission à la radio de son Cessna. Le pilote se met alors à croire qu’il peut rêver d’une vie meilleure au-delà du périmètre dans lequel il habite.

Un casting de choix

À l’origine, Paul Mescal devait tenir le rôle principal de The Dog Stars, après avoir déjà joué le héros de Gladiator 2 devant la caméra de Ridley Scott. Mais ce dernier a expliqué en décembre dernier que l’acteur ne serait finalement pas disponible puisqu’il était engagé sur le projet fou de Sam Mendes sur les Beatles. Le cinéaste a toutefois trouvé son remplaçant. Il a choisi un autre acteur très en vue à Hollywood actuellement : Jacob Elordi.

Et comme souvent, Ridley Scott est en train d’assembler un casting impressionnant autour de l’acteur australien. Variety avance que Margaret Qualley – elle aussi l’une des stars montantes d’Hollwood – Guy Pearce et Josh Brolin viennent de rejoindre la distribution de The Dog Stars. La première jouera Cima, une jeune docteure dont le père, le propriétaire d’un ranch blazé, sera incarné par Guy Pearce. Josh Brolin interprétera de son côté l’ancien soldat et ami de Hig.

Début de tournage dans quelques semaines

Quant à l’écriture du nouveau film de Ridley Scott, elle a été confiée à Mark L. Smith. Ce dernier a notamment scénarisé The Revenant et beaucoup plus récemment le nouveau Twisters.

Toujours selon Variety, le tournage de The Dog Stars devrait débuter fin avril prochain, en Italie. Si le long-métrage n’a pas encore de date de sortie, il devrait donc être prêt à arriver dans les salles en 2026.