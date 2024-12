Du nouveau pour le casting des films de Sam Mendes sur les Beatles

Sam Mendes prépare actuellement quatre films sur l’un des plus célèbres groupes de tous les temps : les Beatles. Or, de nouvelles informations sur ces biopics viennent de sortir.

Le projet fou de Sam Mendes sur les Beatles

Sam Mendes prépare un projet fou. Comme expliqué en février dernier, il va s’intéresser aux Beatles. Mais plutôt que de réaliser un seul biopic sur le groupe originaire de Liverpool, le cinéaste britannique va leur consacrer quatre films ! Ainsi, chacun des membres du groupe sera au centre d’un de ces longs-métrages.

En juin dernier, une importante rumeur sur le casting de ces films a commencé à circuler. Les noms de quatre acteurs ont été donnés pour jouer les membres des Beatles. Harris Dickinson, Charlie Rowe, Paul Mescal et Barry Keoghan ont respectivement été liés aux rôles de John Lennon, George Harrison, Paul McCartney et Ringo Starr. Or, nous apprenons désormais que deux de ces acteurs devraient bel et bien incarner certains des membres du mythique groupe.

Paul Mescal vraisemblablement confirmé dans le rôle de Paul McCartney…

À l’origine, Paul Mescal devait tenir l’affiche du prochain film de Ridley Scott, un thriller intitulé The Dog Stars. Au cours d’une récente conversation avec Christopher Nolan, le légendaire cinéaste a toutefois expliqué qu’il ne pourrait finalement peut-être pas retrouver celui qu’il a déjà dirigé dans Gladiator 2. Comme rapporté par The Hollywood Reporter, Ridley Scott a ainsi affirmé que l’acteur irlandais serait bientôt occupé par le tournage des films sur les Beatles :

Paul a un calendrier chargé, son prochain projet est celui sur les Beatles. Donc je vais peut-être devoir trouver quelqu’un d’autre.

Sony n’a pas encore confirmé le casting de Paul Mescal dans les films sur les Beatles. Mais si l’on en croit les propos de Ridley Scott, le comédien révélé par son rôle dans Normal People va donc bel et bien jouer Paul McCartney.

… et Barry Keoghan dans celui de Ringo Starr !

Paul Mescal n’est pas le seul acteur à avoir été vraisemblablement confirmé (bien que non-officiellement) dans le rôle de l’un des membres des Beatles. Lors d’une interview avec Entertainment Tonight le mois dernier, Ringo Starr lui-même a laissé entendre que Barry Keoghan le jouerait bel et bien dans les films de Sam Mendes. Il a affirmé être très enthousiaste par ce choix de casting :

« Je trouve que c’est super. Je crois qu’il est quelque part en train de prendre des cours de batterie. »

On attend encore la confirmation de ces deux informations de la part de Sony. Mais il semblerait donc que Paul Mescal et Barry Keoghan soient bel et bien attachés à l’ambitieux projet de Sam Mendes.

Les quatre films sur les Beatles sortiront au cinéma. Et ils arriveront tous la même année dans les salles obscures : en 2027. Sony n’a pas encore partagé la date exacte de leur sortie. Dans des propos rapportés par Variety en février dernier, le studio a toutefois promis que la stratégie de sortie des longs-métrages serait « innovante et révolutionnaire ».