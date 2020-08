The Doorman : un trailer explosif pour le film avec Ruby Rose et Jean Reno

Ruby Rose se défend comme une lionne contre une bande de voleurs menée par Jean Réno dans la bande-annonce du violent "The Doorman" de Ryûhei Kitamura.

The Doorman : attention aux épines de Rose

The Doorman est un film d'action réalisé par Ryûhei Kitamura. On y suit Ali (Ruby Rose), une ancienne marine devenue concierge d'un immeuble new-yorkais. Durant le weekend de Thanksgiving, l'immeuble se vide des familles parties fêter ça avec leurs proches. L'occasion rêvée pour Victor Dubois (Jean Reno), à la tête d'une organisation criminelle, de lancer une équipe pour dépouiller le bâtiment et les appartements des oeuvres d'arts inestimables qu'ils abritent. C'est sans compter sur Ali qui va les accueillir tout poings devant.

Dans le rôle principal, nous retrouvons donc l'énergique Ruby Rose, connue pour ses rôles dans Batwoman, Resident Evil : chapitre final et John Wick Parabellum. Face à elle, en chef de gang, Jean Reno met une touche hexagonale à cette production internationale. On a pu voir dernièrement le Français dans Da 5 bloods : frères de sang, Cold blood legacy - la mémoire du sang et La Promesse.

La bande-annonce annonce un film d'action teinté de thriller. On peut voir que Ruby Rose est toujours aussi à l'aise dans les scènes de combat malgré son physique faussement fragile. L'actrice a de l'énergie à revendre et s'est faite spécialiste de ce genre de production où elle fait parler les savates. The Doorman semble un nouvel écrin parfait pour y exprimer ce talent.

Un réalisateur dans l'action

Ryûhei Kitamura est en effet un réalisateur pas très attiré par les comédies musicales et les films romantiques. Lui, il aime que ça cogne. Il marque les esprits très tôt avec Versus, l'ultime guerrier, avec Tak Sakaguchi, Hideo Sakaki et Chieko Misaka. Le film, mélange d'horreur, de fantastique et d'action, est complètement fou et une des belles surprises de l'année 2000. Quatre ans plus tard, pour les 50 ans de la création de la créature, il a l'honneur de mettre en scène Godzilla : final wars. La grosse bête chasse ses ennemis et casse tout sur son passage. Efficace dans le genre, rien à dire, c'est du beau boulot !

Sur la scène internationale, il faut attendre 2008 pour que son nom revienne sur toutes les lèvres des fans de films bien bourrins. Midnight meat train se découvre, et c'est un choc. On y suit Leon Kaufman (Bradley Cooper), un photographe renommé qui cherche un nouveau sujet pour sa prochaine exposition. Son fond de commerce : les clichés choquants et provocateurs. Il se lance alors dans la traque de Mahogany (Vinnie Jones), un tueur en série. L'homme sévit la nuit, poursuivant les voyageurs qui prennent le dernier métro. Le photographe va plonger dans la fascination de ce monstre, entre obsession et angoisse. Prenant de plus en plus de risques, il finit par entraîner sa compagne (Leslie Bibb) dans ce jeu morbide et dangereux. Le film est violent, prenant et la réalisation assez soignée et inventive pour ne pas ennuyer le spectateur pendant les 1h40 que dure le supplice.

Le réalisateur enchaîne alors les productions américaines dans le style action/thriller/horreur. Il met en scène Hellgate, avec William Hurt et Cary Elwes, puis No one lives avec Luke Evans, Adelaide Clemens et Lee Tergesen. En 2014, il se calme un peu et signe l'adaptation en live de l'animé Lupin III. Une parenthèse dans la comédie vite refermée, son film suivant, Downrange, revenant à la source de ce qui a fait sa réputation: l'angoisse. On y suit un groupe d'étudiant qui crève un pneu sur une route désertique au milieu de nulle part. Ils deviennent alors la cible d'un sniper.

The Doorman sera disponible en VOD le 9 octobre.