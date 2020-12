The Electric State : Millie Bobby Brown chez les frères Russo dans un film de science-fiction

"The Electric State" s'annonce très excitant alors que Millie Bobby Brown est annoncé au casting de ce film réalisé par les frères Russo. Il s'agira d'une adaptation du roman graphique de Simon Stålenhag, dont le travail a déjà été mis en avant avec la série "Tales from the Loop".

Millie Bobby Brown : le talent n'attend pas

Telle une Natalie Portman du XXIè siècle, Millie Bobby Brown a commencé très jeune avec des apparitions à la télé américaine. À l'âge de 9 ans, elle joue une jeune Alice dans Once Upon a Time in Wonderland et enchaîne avec des rôles dans NCIS : Enquêtes spéciales et Grey's Anatomy. Sa carrière explose en 2016 alors qu'elle incarne Eleven dans le phénomène Stranger Things sur Netflix. Elle a depuis fait ses premiers pas dans le cinéma avec Godzilla: King of Monsters et Enola Holmes qui devrait devenir une franchise. Un début de carrière en fanfare pour l'actrice qui n'a que 16 ans.

Stranger Things ©Netflix

Les frères Anthony et Joe Russo, eux, c'est un peu la force tranquille de la réalisation. Ils se spécialisent au début des années 2000 dans la réalisation d'épisodes de séries comiques pour la télé (Lucky, Arrested Development, Community, Happy Endings...) avant de connaître un tournant décisif dans leur carrière en acceptant la mise en scène de Captain America: le Soldat de l'hiver en 2014. Ils enchaînent alors chez Marvel avec Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, le plus gros succès de l'histoire du box-office mondial.

Associer Millie Bobby Brown aux frères Russo semble donc une idée assez intéressante dont nous aurons bientôt la chance de découvrir le résultat.

Le robot et l'enfant

Selon nos confrères de Deadline, Millie Bobby Brown tournera prochainement sous les ordres des frères Russo dans l'adaptation du roman graphique The Electric State de Simon Stålenhag.

L'histoire se déroule dans un 1997 alternatif alors qu'une adolescente en fuite et son petit robot jaune voyagent vers l'ouest à travers un étrange paysage américain où les ruines de gigantesques drones de combat jonchent la campagne. Le duo croise également des vestiges d'une guerre passée et de l'effondrement d'une société de consommation et de haute technologie accro à un système de réalité virtuelle. La jeune fille veut retrouver son frère dans ce monde post-apocalyptique et va découvrir en chemin que se trame une conspiration.

The Electric State ©Simon Stålenhag

Universal Pictures a obtenu les droits de distribution et de production du projet et s'est engagé auprès des réalisateurs à le sortir au cinéma. Les Russo se sont montrés ravis de cette décision qui permettra au public de le découvrir sur grand écran. Le scénario sera écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely qui ont déjà travaillé avec les metteurs en scène sur leurs quatre projets précédents chez Marvel.

L'auteur de l’œuvre originale, Simon Stålenhag, s'est fait connaître du grand public sur Internet où il a d'abord partagé ses illustrations rétro-futuristes pleine de poésie qui mélangent présent et futur pour créer une réalité alternative où la technologie la plus avancée semble ne plus fonctionner. C'est déjà sur ses illustrations que se basait l'incroyable série Tales from the Loop, diffusée sur Amazon Prime Video, sorte de Black Mirror au message un peu plus optimiste et proche de la nature.

Cette adaptation de son livre The Electric State devrait entrer en production au mieux fin 2021, les frères Russo étant déjà bien occupés par The Gray Man.