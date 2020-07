The Flash : des nouvelles révélations sur le scénario

Longtemps piégé dans un développement à rallonge et dans une spirale infernale de reports, "The Flash : Flashpoint" se présente maintenant comme l'un des projets les plus excitants du DCEU. Des nouvelles informations sur le scénario précisent la future aventure de Barry Allen.

The Flash : ça va parler de quoi ?

Les fans de DC ont manifesté leur contentement quand on a su que le scénario du film reprendrait l'arc narratif des comics Flashpoint. Mais quand on a découvert que Michael Keaton allait reprendre le costume de Batman, on a su que des différences seraient présentes. Le concept est de se connecter au film de Tim Burton par le biais du multivers. Dans le scénario, Barry Allen (Ezra Miller) devrait voyager dans le temps pour sauver sa mère destinée à mourir. En chemin, son plan va se détraquer et il va tomber sur une réalité alternative où le Batman de Keaton continue d'être en activité, avec quelques années en plus. Après être passé entre plusieurs mains, The Flash se fait avec Andy Muschietti à la réalisation et reste attendu le 1er juin 2022 dans les salles.

Une partie des comics Flashpoint ne sera pas dans le film

Certaines théories imaginaient que Jeffrey Dean Morgan allait revenir en Thomas Wayne (rôle qu'il a tenu dans Batman V Superman) mais ça ne sera pas le cas. Cette configuration aurait été possible étant donné que Thomas est Batman dans les comics Flashpoint. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule différence à noter !

Heroic Hollywood annonce, d'après un insider, que le scénario ne parlera pas non plus de la guerre entre les Amazones et les Atlantes qui fait des dégâts partout sur Terre. Il s'agit pourtant d'un élément important dans les comics. Voilà une seconde preuve que le film va oser des pas de côté par rapport à l'histoire originale. Et ce n'est pas plus mal, de toutes les façons, DC a presque abandonné le principe d'un tout connecté depuis l'échec Justice League. S'orienter ainsi pour le scénario permettra de ne pas avoir à tisser des liens avec Aquaman et Wonder Woman. Ainsi, tout le monde reste dans son coin pour faire ses affaires. L'apparition du Batman de Michael Keaton pourrait cependant avoir des répercussions sur plusieurs films. La presse américaine avait expliqué qu'une sorte de rôle à la Nick Fury était planifié pour lui.