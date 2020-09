The Flash : des suites sont déjà envisagées

"The Flash" passe de projet maudit qui peine à se concrétiser à film qui va lancer quelque chose de peut-être important dans le DCEU. Barry Allen va s'aventurer dans le multivers et rencontrer plusieurs Batman. Il pourrait s'allier avec d'autres héros dans des suites qui sont déjà envisagées par l'équipe.

Le film The Flash se précise

Il faut remonter au milieu des années 2010 pour retrouver des traces de The Flash. La Warner, motivée par le succès flagrant du Marvel Cinematic Universe, veut reprendre la recette pour un univers DC. La Justice League étant l'équipe qui devait répondre aux Avengers, Flash était l'un des héros qui était pressenti pour avoir son propre film et une apparition dans les aventures communes. Le projet rencontre ensuite plusieurs obstacles. Des changements de réalisateurs, de scénaristes, des retards... Par rapport à Aquaman, Wonder Woman, Batman et Superman, le héros au costume rouge a eu plus de mal avec son propre long-métrage. On rappellera que la Warner souhaitait, au début, le sortir en 2018. Nous sommes en 2020 et le projet n'a même pas encore été tourné. Les prises de vue devraient avoir lieu prochainement et la date de sortie se voit maintenant fixée au 1er juin 2022.

Andy Muschietti a été choisi pour diriger le film. Un choix que l'on aime bien et qui rappelle l'implication de James Wan dans le DCEU. Les deux sont issus du cinéma d'horreur et viennent trouver chez DC un autre terrain de jeu pour s'exprimer. Le scénario va s'inspirer des comics Flashpoint, en présentant un Barry Allen (Ezra Miller) qui voyage dans le temps pour espérer sauver sa mère de la maladie. En chemin, la situation va mal tourner et il va pénétrer dans une autre réalité où un Batman campé par Michael Keaton est en activité. L'acteur reprend le rôle qu'il a tenu il y a longtemps chez Tim Burton et le principe de multivers va être encore plus exploité en mettant aussi le Batman de Ben Affleck dans le film. Avec cette idée de temporalités multiples, de nombreuses choses peuvent être inventées.

Des suites sont à prévoir

Lors d'une session de Questions/Réponses à la DC Fandome, la productrice Barbara Muschietti (femme du réalisateur) a annoncé que d'autres films The Flash, ou avec le personnage, étaient déjà possibles. Pour elle, son idéal serait une alliance entre Barry Allen et Wonder Woman. Une sorte de film avec deux stars de l'univers DC, qui se battent pour une cause commune. L'avantage d'un personnage comme Flash, c'est qu'il peut se déplacer dans le temps. La mise en place d'un multivers peut le conduire à vivre des aventures extraordinaires qui exploitent ce que le studio a initié dans les films déjà sortis, tout en pouvant incorporer de choses nouvelles. Le crossover Crisis on Infinite Earths à la télévision a montré ce qu'il était possible de faire pour régaler les fans de DC.

Il est évidemment encore un peu tôt pour imaginer la Warner lancer un autre projet mais on pense comprendre que le personnage va être celui qui va inaugurer une nouvelle dynamique dans le DCEU, après l'échec Justice League. Barbara Muschietti parle d'ailleurs de ce film comme d'un "nouveau départ" qui n'en oublie cependant pas ce qui a été fait - y compris avant l'univers étendu. Toujours lors de l'événement, elle a teasé la présence de plusieurs autres personnages DC dans le scénario. Un précédent rapport a évoqué des négociations pour que Ray Fisher apparaisse en Cyborg. Ce qui devait être l'une des pièces qui encadre le développement de la Justice League devient finalement le noyau d'un renouveau fort alléchant.