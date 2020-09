The Flash : un autre membre de la Justice League serait dans le film

"The Flash" a longtemps été empêtré dans un développement tumultueux, sans doute pas aidé par l'échec "Justice League". Mais le film se fait enfin, toujours avec Ezra Miller dans le rôle principal. Un autre héros déjà connu devrait faire son apparition, en plus de Batman.

The Flash : un projet devenu très alléchant

On n'avait plus trop de grosses attentes en ce qui concernait The Flash. Lassés de voir les réalisateurs quitter les uns après les l'autres le film et les retards se succéder, on se demandait si cela valait encore le coup de continuer avec ce personnage. Le carnage Justice League version Joss Whedon a détruit le DCEU qui était prévu à l'origine. Après quelques bonnes nouvelles, on recommence sérieusement à croire en The Flash. À tel point qu'il pourrait être l'un des films les plus intéressants de l'univers. Parce qu'il va ouvrir sur grand écran la porte d'un multivers avec la présence de deux incarnations de Batman.

Michael Keaton reprendra le costume qu'il a porté chez Tim Burton il y a des années et Ben Affleck, incarnation plus récente du Chevalier Noir, sera aussi présent. Le scénario doit normalement reprendre une partie des comics Flashpoint et ainsi raconter comment Barry Allen (Ezra Miller) va essayer de voyager dans le temps pour sauver sa mère qui doit mourir. Mais rien ne va se passer comme prévu et il se retrouvera dans une autre réalité - avec un autre Batman. Nous verrons jusqu'à quel point l'arc scénaristique des comics sera repris et quelles nouveautés seront au programme.

Toujours au rayon des bonnes nouvelles, on sait depuis des mois qu'Andy Muschietti (le remake en deux parties de Ça) a accepté de prendre les commandes du long-métrage. Le réalisateur est un habitué du cinéma de genre qui se retrouve pour la première fois de sa carrière à la barre d'un aussi gros navire. Si DC le laisse exprimer sa personnalité, The Flash pourrait être plus qu'une excellente surprise. Tout est réuni pour que ça marche, sur le papier ! La date de sortie est fixée pour le moment au 1er juin 2022.

Un autre personnage de la Justice League se manifestera

The Flash est l'un des membres de la Justice League. Nous pourrons le revoir quand la Snyder Cut sera disponible sur HBO Max l'année prochaine. Le personnage devrait bénéficier d'un meilleur traitement que ce qu'on a vu au cinéma, tout comme son compère Cyborg. L'interprète de ce dernier, Ray Fisher, serait d'ailleurs en discussion avec la Warner pour faire une apparition dans The Flash.

The Hollywood Reporter lance cette information, alors qu'on pourrait penser que des tensions sont existantes entre le studio et l'acteur. Ce dernier a manifesté son envie de faire tomber Joss Whedon, qu'il accuse d'avoir eu un comportement inacceptable lors des reshoots de Justice League (les producteurs Geoff Johns et Jon Berg sont aussi visés). L'histoire est allée si loin que la Warner a ouvert une enquête en interne pour faire la lumière sur ce dossier. Un scandale comme celui-là pourrait blacklister Ray Fisher mais un terrain d'entente semble possible. Sa participation au film ne serait pas majeure et le média précise qu'on serait davantage sur un "caméo" plutôt qu'un rôle central. À noter, tout de même, que rien n'est signé.

La dernière version du scénario de The Flash tenterait de se rattacher à plusieurs points existants de l'univers DC, preuve que quelque chose d'étendu continue de se mettre en place suite à l'échec de la trilogie Justice League. Nous ne serions pas étonnés d'apprendre dans les prochains mois que d'autres héros sont inclus dans le scénario.