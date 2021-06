The Flash : premier aperçu du nouveau costume du super-héros

"The Flash" s'est trouvé un réalisateur en la personne d'Andy Muschietti. Alors que le tournage a débuté depuis quelques temps, il dévoile en photo un premier aperçu du nouveau costume que va porter Ezra Miller dans le film.

The Flash va ouvrir la porte au multivers DC

Les concurrents Marvel et DC vont prochainement explorer les possibilités du multivers au cinéma. D'un côté, Spider-Man : No Way Home est particulièrement attendu parce qu'il devrait réunir plusieurs méchants et incarnations de l'Homme-Araignée. De l'autre côté, The Flash va ramener les Batman de Michael Keaton et Ben Affleck, et devrait présenter plusieurs personnages de la galaxie DC. Pour ces deux projets, les rumeurs fusent mais les studios préfèrent jouer la carte du mystère pour le moment.

Après une meilleure utilisation dans Zack Snyder's Justice League, Barry Allen va enfin avoir son propre long-métrage. Un projet en gestation depuis longtemps chez Warner et DC. L'arrivée à bord du réalisateur Andy Muschietti a été décisive dans sa concrétisation. Pour sa première expérience sur un film à gros budget, on a hâte de voir ce que ce réalisateur de cinéma de genre (Mama et les deux Ça) peut apporter. Le scénario sera en grande partie inspiré de l'arc Flashpoint dans les comics. Barry Allen va voyager dans le temps pour essayer de sauver sa mère, mais il va se perdre en cours de route et explorer une autre réalité.

The Flash ©Warner Bros.

Un nouveau costume pour Barry Allen

Le tournage de The Flash a débuté et le film s'est trouvé une date de sortie le 2 novembre 2022. Il y a quelques jours, Andy Muschietti a partagé sur son compte Instagram une photo du logo du costume de Batman porté par Michael Keaton. Les fans avaient reconnu la tenue détenue par l'acteur chez Tim Burton. Le réalisateur récidive avec un nouveau cliché qui permet de découvrir le costume remanié de Flash.

Vous remarquerez que le logo est différent de celui qu'arborait le personnage dans Justice League. On voit aussi que la partie rouge a l'air moins métallique et adopte une autre texture. Ces modifications ne sont pas sans rappeler celles du costume de Shazam pour la suite, Fury of the Gods. Dans les deux cas, on sent qu'un soin particulier a été apporté aux détails. On attend maintenant de voir Ezra Miller dans le costume et des premières images du film.