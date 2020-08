Justice League : la Warner ouvre une enquête sur les reshoots et Joss Whedon

Les accusations de l'acteur Ray Fisher à l'encontre de Joss Whedon, Geoff Johns et Jon Berg intéressent la Warner. Le studio ouvre une enquête sur ce qui se serait passé durant le tournage de "Justice League" après que Zack Snyder ait été remplacé. La vérité va-t-elle éclater au grand jour ?

Justice League : un changement de réalisateur et une mauvaise ambiance

Touché par la perte d'un membre de sa famille, Zack Snyder n'a pas été dans la possibilité de finir la production de Justice League. La Warner ne pouvait pas laisser tomber ce projet qui a coûté très cher et comptait sur Joss Whedon pour terminer les prises de vue. Ce remplaçant ira plus loin que ça, en saccageant la vision de Snyder pour faire un film très différent. Le studio, lui, y trouve son compte sur le moment en s'abrogeant de la vision très complexe que voulait mettre en scène le réalisateur de Watchmen. Il en ressort un Justice League qui ne ressemble pas à grand chose, avec des trous dans le scénario, des personnages sous-exploités et de vives critiques lors de la sortie dans les salles.

Ray Fisher est l'un des grands perdants du remaniement du film. Son personnage de Cyborg est complètement passé au second plan, alors qu'il avait une place importante dans le scénario de Zack Snyder. Il était l'un des super-héros approchés par Batman (Ben Affleck) pour constituer une équipe capable de lutter contre une menace venue d'une autre planète.

Plus qu'une éviction presque complète du film, Ray Fisher garde un souvenir amer de son expérience sur le tournage lors de l'arrivée de Joss Whedon. Un tweet incendiaire avait ciblé le metteur en scène, pour dénoncer son comportement abusif. L'acteur estime qu'il dénigrait le travail fait par l'équipe avant son arrivée, qu'il était insultant et pas du tout professionnel. Dans ses accusations, il visait par la même occasion les deux producteurs Geoff Johns et Jon Berg. Le duo aurait soutenu Joss Whedon.

Ray Fisher continue son combat

On aura compris que Ray Fisher ne veut pas que Joss Whedon s'en sorte. Il va peut-être obtenir justice avec l'ouverture d'une enquête commandée par WarnerMedia pour faire la lumière sur cette affaire. Une étape considérée comme importante par l'acteur, qui s'en félicite sur Twitter.

Après 5 semaines d'interviews avec les acteurs/l'équipe, WarnerMedia a officiellement lancé une enquête indépendante par une tierce personnage pour explorer le cœur de l'environnement de travail toxique et gênant durant les reshoots de Justice League.

Les simples déclarations de Ray Fisher n'étaient pas suffisantes pour qu'on incrimine Joss Whedon, mais une enquête sérieuse pourrait nous apporter de nouveaux témoignages et mettre un point final à cette histoire. Quoi qu'il en soit, le réalisateur ne sortira pas grandi de sa participation à ce projet. Ce qu'il a fait artistiquement du film a déjà entaché sa réputation et un dénouement contre lui au bout de cette enquête remettra une couche. Pour parvenir à comprendre ce qu'il s'est passé sur le tournage, le studio va certainement se rapprocher des gens qui étaient présents sur le plateau dans l'optique de recouper les dires des uns et des autres. D'après Movieweb, la Warner n'a pas l'intention d'étaler les conclusions de l'enquête en public et privilégie un fonctionnement à huis clos. Mais on compte sur Ray Fisher pour nous tenir au courant !

Il va aussi obtenir réparation à l'écran, avec la sortie en 2021 de la Snyder cut de Justice League. Zack Snyder a gagné l'autorisation d'achever son montage avec toute la matière dont il disposait. Le dernier teaser a montré des plans inédits de Cyborg et il sera normalement replacé au même niveau que les autres héros. Une des bonnes raisons de ne pas manquer la diffusion prévue sur HBO Max.