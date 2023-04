The Flash : une nouvelle bande-annonce titanesque pour le film DC

Warner Bros. a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "The Flash" à l'occasion de la CinemaCon de Las Vegas. Le film, avec Ezra Miller et Michael Keaton sortira dans les salles françaises le 14 juin.

Nouveau monde alternatif avec The Flash

Barry Allen va enfin avoir son propre film. En production depuis plusieurs années, The Flash d'Andy Muschietti est finalement parvenu à aller au bout de son tournage. Et en dépit du comportement de la star du film, Ezra Miller, impliquée dans des affaires de violences, Warner Bros. a décidé d'aller jusqu'au bout avec l'acteur et de sortir le film le 14 juin prochain en France.

Il faut dire que The Flash a de sérieux arguments pour ravir les fans. L'histoire s'inspire des comics Flashpoint et verra Barry Allen briser l'univers en tentant de voyager dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. En conséquence, un univers alternatif va se créer. Un monde dominé par le Général Zod (Michael Shannon), mais où réside un autre Batman interprété par Michael Keaton.

Michael Keaton - The Flash ©Warner Bros.

Ainsi, à la manière de Spider-Man : No Way Home (2021), The Flash va miser sur d'anciennes figures de précédents films. Avec le Batman de Tim Burton et le Zod de Man of Steel (2013). L'occasion également d'introduire sur grand écran Supergirl (Sasha Calle, qui semble très convaincante) et de faire revenir le Bruce Wayne de Ben Affleck - a priori le temps de quelques scènes.

Une nouvelle bande-annonce qui donne envie

Les différentes images proposées par Warner Bros. avaient montrées du bon et du moins bon. C'est à nouveau le cas avec cette dernière bande-annonce (en une d'article) présentée à l'occasion de la CinemaCon de Las Vegas. Une vidéo dantesque qui mise grandement sur un ton dramatique. Et bien que certains plans laissent à désirer, ce trailer regorge d'images fortes. Comme la séquence avec Batman sur sa moto qui semble se rapproche de The Dark Knight (2008) de Christopher Nolan.

The Flash ©Warner Bros.

De plus, plusieurs retours du film se sont montrés particulièrement élogieux. On attendra tout de même de découvrir le film pour le juger mais il se pourrait que The Flash soit la bonne surprise de cette année...