The Front Runner : quand Hugh Jackman rencontrait l'homme politique qu'il incarne dans le film

Dans "The Front Runner", Hugh Jackman prête ses traits à Gary Hart, jeune sénateur américain promis à un avenir radieux. Pour raconter avec authenticité cette histoire vraie, le célèbre acteur australien a tenu à rencontrer l'homme au centre du film...

The Front Runner : chronique d'une descente aux enfers

Réalisé par Jason Reitman (SOS Fantômes : l'héritage), The Front Runner est un biopic politique. Son intrigue s'articule autour de la vie de l'américain Gary Hart. Ce dernier, sénateur très apprécié dans les années 1980, a vu son existence basculer à la suite d'un scandale. Ainsi, Hart faisait office de favori pour l'investiture démocrate de l'élection présidentielle en 1987, mais les choses n'ont pas tardé pas à se compliquer pour lui. En effet, son ascension est mise à mal par de choquantes révélations sur sa vie privée. On accuse l'homme politique d'avoir une liaison avec l'auteure Donna Rice. Très vite, la presse à scandale se jette sur l'affaire. Le journalisme politique se range vite aux côtés des tabloïds, donnant lieu à une situation inédite !

Gary Hart (Hugh Jackman) - The Front Runner ©Sony Pictures

Dans cette folle histoire vraie, le spectateur plonge au cœur d'un scandale qui marque la scène politique américaine à jamais. Pour la petite histoire, le long-métrage s'inspire de l'ouvrage "All the Truth Is Out" de Matt Bai, paru en 2014.

Une rencontre marquante

Dans le rôle principal de The Front Runner, on retrouve le comédien Hugh Jackman. Pour la préparation du long-métrage, ce dernier a rencontré le vrai Gary Hart. Lors d'une interview pour Variety, menée par la non moins célèbre Emily Blunt (Le Diable s'habille en Prada), il revient sur ce rendez-vous inoubliable donné dans un aéroport.

L'acteur australien explique qu'il tenait absolument à rencontrer celui qu'il incarne dans le biopic. Mieux encore, tous deux ont passé une semaine ensemble afin que Jackman puisse avoir toutes les clefs pour savoir comment incarner au mieux l'ancien sénateur.

Je voulais le regarder dans les yeux et lui dire que je prenais vraiment au sérieux.

Bill Dixon (J.K. Simmons) - The Front Runner ©Sony Pictures

Le comédien ajoute avoir dit à Gary Hart qu'il savait à quel point ce dernier tenait - notamment après ses déboires - à ce que sa vie privée le reste.

Je ne peux imaginer à quel point ce doit être compliqué de voir de nouveau étalée au grand jour.

Comme larrons en foire

Fort heureusement, Gary Hart ne s'est nullement opposé au projet. Plus encore, les deux hommes ont vite trouvé un point commun : leur amour pour l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. À noter que dans la dernière adaptation filmique en date du roman, Hugh Jackman prête ses traits à Jean Valjean.

Il était charmant et accueillant.

L'acteur explique avoir passé la semaine avec Gary Hart et sa femme, Lee Ludwig Hart. À sa grande surprise, le couple l'installe dans la suite principale : un coin du dressing a même été vidé afin qu'il puisse y installer ses affaires. Une première nuit dont le comédien garde un très bon souvenir !

Nous avons bu du whisky et fumé des cigares.

Somme toute, une réelle immersion qui a marqué Hugh Jackman ! Quand Emily Blunt l'interroge sur ses relations actuelles avec Hart, il confie qu'ils sont toujours amis. L'ancien sénateur a selon lui apprécié sa performance et le film dans sa globalité, notamment la performance de Vera Farmiga (Conjuring : Les Dossiers Warren), qui campe sa regrettée épouse, décédée l'an passé, dans The Front Runner.