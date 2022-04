The Gray Man : le thriller d'action avec Ryan Gosling et Chris Evans se dévoile en images

"The Gray Man", thriller d'action des frères Russo avec Chris Evans et Ryan Gosling, commence à se montrer et présente ses personnages principaux dans des images inédites. Avec une diffusion prévue sur Netflix pour la mi-juillet 2022, il pourrait bien être l'événement de l'été.

The Gray Man, un concurrent à James Bond ?

Annoncé en grande pompe en 2020, le film Netflix The Gray Man réalisé par Joe et Anthony Russo était à ce moment la production la plus chère de la plateforme, avec un budget annoncé aux alentours de 200 millions de dollars. Si Red Notice détient aujourd'hui ce record, avec un budget total estimé entre 250 et 300 millions, le nouveau film des frères Russo reste néanmoins un des projets les plus ambitieux de Netflix, avec un casting de stars et l'intention de concurrencer les grandes franchises d'action comme Mission : Impossible et James Bond. Avec sa diffusion mondiale en vue, programmée sur la plateforme le 22 juillet, ce thriller commence à se dévoiler au travers de nouvelles images.

Ana de Armas - The Gray Man ©Netflix

Adapté de la série de livres The Gray Man de Mark Greaney, dont la première histoire a été publiée en 2009, le film racontera la traque d'un assassin freelance, ancien agent de la CIA, du nom de Court Gentry. De chasseur, il va devenir proie, poursuivi par un de ses anciens collègues de la CIA, Lloyd Hansen, et par plusieurs organisations. Tout est en place pour qu'une série de films soit lancée, si celui-ci rencontre le succès. Avec une fin qui se dessine pour la saga Mission : Impossible, et pour le moment un temps de pause concernant James Bond, il y a en effet une place à prendre dans le genre très populaire du thriller d'action-espionnage international....

Court Gentry (Ryan Gosling) - The Gray Man ©Netflix

Ryan Gosling et Chris Evans prêts pour l'action

Pour incarner ces personnages, Netflix a vu grand en s'offrant Ryan Gosling dans le rôle-titre et Chris Evans dans le rôle de l'antagoniste. Un acteur que les frères Russo connaissent bien, puisqu'ils l'ont dirigé à plusieurs reprises dans son rôle iconique de Captain America.

Lloyd Hansen (Chris Evans) - The Gray Man ©Netflix

Si celui-ci est rompu au cinéma d'action, Ryan Gosling a toutes les qualités requises lui aussi, comme on a pu s'en rendre compte dans Drive. Et les images dévoilées insistent sur ce point, montrant en effet les deux acteurs armes à la main.

Court Gentry (Ryan Gosling) - The Gray Man ©Netflix

Ils sont accompagnés au casting par Ana de Armas, qui revient donc à l'action après sa jolie révélation dans ce style dans Mourir peut attendre. Et par Regé-Jean Page, star de La Chronique des Bridgerton et un temps parmi les favoris des bookmakers pour incarner le futur James Bond. On ignore pour le moment quels seront leurs rôles. Par ailleurs, Wagner Moura et Billy Bob Thornton sont aussi de la partie.

Carmichael (Regé-Jean Page) - The Gray Man ©Netflix

On a hâte d'en découvrir plus, avec probablement une bande-annonce qui ne devrait pas tarder à arriver. Sur ses productions originales, Netflix souffle le chaud et le froid. Entre collaboration avec de grands auteurs, comme par exemple Martin Scorsese et Jane Campion, et productions importantes mais de qualité très moyenne, comme Red Notice et Adam à travers le temps, difficile de définir facilement un standard "Netflix". Mais s'agissant des frères Russo, avec Tyler Rake et Mossoul, dont ils assuraient la production, ceux-là ont fourni à Netflix quelques jolis titres de son catalogue. On espère ainsi que The Gray Man sera du même acabit.