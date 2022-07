The Gray Man : Ryan Gosling de retour pour la suite et un spin-off en préparation

Seulement quelques jours après la mise en ligne de "The Gray Man", Netflix annonce déjà une suite avec Ryan Gosling, ainsi que le développement d'un spin-off.

Un carton attendu pour Netflix avec The Gray Man

The Gray Man est la dernière superproduction de Netflix. Réalisé par les frères Anthony Russo et Joe Russo pour un budget monstrueux de 200 millions de dollars, le film d'action met en scène les stars Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas, ainsi que la jeune révélation Julia Butters. Apparaissent également dans le film Billy Bob Thornton, Jessica Henwick (Matrix Resurrections) et surtout Regé-Jean Page, découvert avec La Chronique des Bridgerton. Du beau monde donc pour porter cette histoire d'agent trahi par la CIA.

Six (Ryan Gosling) - The Gray Man ©Netflix

On suit en effet "Six" (Ryan Gosling), sorti de prison par l'agent Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) qui souhaite l'intégrer dans son programme Sierra permettant à la CIA d'utiliser des criminels pour les opérations secrètes du gouvernement. Des années plus tard, lors d'une mission à Bangkok, "Six" découvre que l'Agence lui a demandé d'éliminer un autre membre du programme Sierra. Ce dernier ayant en sa possession des informations compromettantes sur leur employeur. Dès lors, c'est au tour de "Six" d'être ciblé. Et pour l'éliminer, l'Agence fait appel à un véritable sociopathe : Lloyd Hansen (Chris Evans).

Avant même la mise en ligne de The Gray Man, on se doutait qu'avec un tel casting le film attirerait les abonnés en nombre. Il est encore trop tôt pour parler chiffres, mais Netflix a tout de même annoncé que le film s'était placé à la première place des nouveautés regardés dans pas moins de 92 pays pour son premier week-end. Dès lors, il est logique une suite soit évoquée.

Le début d'une franchise pour Ryan Gosling

L'annonce n'a pas tardé, et il y aura bien une suite. D'après The Wrap, Netflix aurait annoncé également un spin-off, permettant à la plateforme de capitaliser encore plus sur ce début de franchise. Evidemment, Ryan Gosling est annoncé pour revenir dans The Gray Man 2, tout comme les frères Russo à la réalisation. Pour ce qui est de l'histoire, la production ira encore une fois puiser du côté des romans de Mark Greaney, qui a déjà publié une dizaine de livres dans la série The Gray Man. De quoi donner de la matière à Netflix.

Enfin, concernant le spin-off, les frères Russo (qui le produiront) sont restés énigmatiques. Mais Joe Russo a tout de même révélé à Deadline que les scénaristes Paul Wernick et Rhett Reese (Spiderhead) se chargeront de l'écrire et qu'il s'agira d'un film classé R (plus de 17 ans aux Etats-Unis), "plus nerveux et expérimental".

The Gray Man est actuellement disponible sur Netflix.