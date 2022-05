The Gray Man : Ryan Gosling face à Chris Evans dans le trailer explosif du thriller des frères Russo

On ne l'avait pas vu dans un long-métrage depuis un petit bout de temps, mais il reviendra très bientôt au premier plan : Ryan Gosling est la star du thriller d'action-espionnage "The Gray Man" des frères Russo. Une production ambitieuse qui se dévoile dans une première bande-annonce très généreuse en action.

The Gray Man, le pari des frères Russo

Après leur succès historique Avengers : Endgame et le bien moins réussi Cherry, c'est du côté de Netflix que Anthony et Joe Russo ont repris la réalisation pour The Gray Man. Un thriller d'espionnage porté par Ryan Gosling, dans lequel on retrouve aussi Chris Evans, Ana de Armas, Wagner Moura et Regé-Jean Page. Quelques noms prestigieux d'un casting qui en compte d'autres, notamment Billy Bob Thornton. Un témoignage de la grande ambition de cette production, destinée à ouvrir une nouvelle franchise d'action. On attendait donc avec impatience la première bande-annonce (en tête d'article), pour découvrir enfin quel spectacle serait proposé.

Court Gentry (Ryan Gosling) - The Gray Man ©Netflix

Le synopsis annonce une intrigue classique mais efficace : « Gray Man » est le nom de code de l’agent de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Recruté dans une prison fédérale par son officier traitant, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry était autrefois un redoutable tueur à gages à la solde de la CIA. Mais la situation a radicalement changé : Gentry est désormais la cible de Lloyd Hansen (Chris Evans), ancien comparse de la CIA, totalement déterminé à le traquer à travers le monde pour l’éliminer. L’agent Dani Miranda (Ana de Armas) le couvre – et il en aura besoin.

Ryan Gosling, aussi fort qu'un Avenger

Ces premières images se concentrent sur le héros de The Gray Man, un redoutable tueur à gages qui devient la proie d'une traque qui va se déployer dans plusieurs pays - on reconnaît notamment Prague. Affûté comme jamais, Ryan Gosling sème le chaos autour de lui, armé et à mains nues. Et il va y avoir de l'action sur terre comme dans les airs. Son principal adversaire, Lloyd Hansen, est interprété par Chris Evans, et leur relation semble réserver autant d'affrontements que de punchlines pince-sans-rire. C'est la première fois que les deux acteurs collaborent. Leur duo antagoniste sera une des attractions principales de The Gray Man.

Dani Miranda (Ana de Armas) - The Gray Man ©Netflix

Ana de Armas, qui s'est révélée formidable le flingue à la main dans Mourir peut attendre, montre elle aussi qu'elle n'est pas venue faire de la figuration. Elle interprète l'agent Dani Miranda dans un rôle annoncé d'alliée à Court Gentry. Mais comme le suggère Lloyd Hansen, des retournements de situation sont à prévoir...

Rendez-vous le 22 juillet 2022 pour découvrir The Gray Man sur Netflix.