The Guilty : Jake Gyllenhaal dans le prochain thriller d'Antoine Fuqua

Jake Gyllenhaal retrouve Antoine Fuqua une nouvelle fois. Le réalisateur, qui l'a dirigé dans "La Rage au ventre", en fera de même pour son prochain essai : "The Guilty". Un thriller qui n'est rien d'autre qu'un remake du tendu et excellent film danois éponyme.

Antoine Fuqua refait The Guilty

Le cinéma américain ne se prive jamais pour revoir à sa sauce des histoires intéressantes, avec des remakes. Nouvelle preuve avec celui de The Guilty. Deadline annonce que le metteur en scène Antoine Fuqua va diriger cette version américanisée du film danois portant le même nom. Réalisé par Gustav Möller et sorti chez nous en 2018, ce long-métrage a carrément fait son effet. Grâce à sa tension brillamment menée et un acteur principal merveilleux, on s'est laissé happer par cette histoire qui repose sur pas grand chose. Fait avec des moyens réduits mais du talent, The Guilty suit un policier qui reçoit un appel de détresse d'une femme qui dit avoir été kidnappée. Mais l'appel est coupé. Le policier va devoir faire preuve de détermination pour essayer de la sauver. Son enquête va lui faire comprendre qu'il touche du doigt une affaire plus importante qu'il ne le pensait... Plus qu'une simple enquête, The Guilty a la particularité d'être un pur huis clos ! On ne quitte pas la salle des appels et tout se fait à distance. L'exercice de style fonctionne à plein régime, avec un suspense qui vous prend à la gorge.

Le remake d'Antoine Fuqua va reprendre le même point de départ. Et c'est Jake Gyllenhaal qui décroche le rôle principal tenu par Jakob Cedergren dans l'original. Il sera Joe Bayler, un officier qui répond aux appels du 911 dans un centre dédié. La suite, on vient de vous en parler juste plus haut. Si l'on craint de ne pas retrouver la puissance du premier film, on sait au moins que Jake Gyllenhaal sera à la hauteur. L'acteur déçoit que très rarement et a déjà tourné devant la caméra d'Antoine Fuqua pour La Rage au ventre, où il incarnait un boxeur revanchard. Après avoir annoncé qu'il allait retravailler avec Denis Villeneuve, il continue de rester fidèle aux réalisateurs avec qui il a aimé tourner.

On peut aussi compter sur Nic Pizzolatto (True Detective) pour assurer à l'écriture. C'est lui qui s'est chargé de l'adaptation, que l'on espère pas trop sage afin de nous surprendre. Toute la question est de savoir si l'unité de lieu va être tenue jusqu'au bout. Ce The Guilty à la sauce américaine pourrait se risquer à sortir de la salle des appels mais est-ce qu'on ne perdra pas ce qui fait la singularité de ce récit avec un tel choix ? C'est probable.

Antoine Fuqua : spécialiste du cinéma d'action

Ce projet semble entre les mains que de quelqu'un qui maîtrise le genre. Antoine Fuqua dédie son temps à un cinéma orienté vers l'action. On lui doit le cultissime Training Day, qui a véritablement lancé sa carrière. Il n'a pas cherché à se réinventer par la suite, avec plusieurs films musclés, dont Equalizer, La Chute de la Maison Blanche ou le remake des Sept Mercenaires. Là où The Guilty peut-être un exercice intéressant, c'est en le forçant à maximiser ses moyens formels pour maintenir en haleine avec une histoire qui s'en tient à une seule pièce. Il ne pourra pas faire parler la poudre et nous éclater avec des fusillades. Un projet qui peut être à double tranchant, car ce n'est jamais simple de sortir gagnant d'un tel parti pris narratif. Une partie de sa réussite sera conditionnée par la performance de celui qui sera au coeur de l'action. Autant dire qu'il a assuré ses arrières en engageant Jake Gyllenhaal.