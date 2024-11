Interdit aux -16 ans, ce film d'horreur détesté par Trump est dispo sur Netflix France

Le thriller "The Hunt" est disponible sur Netflix France après avoir créé une polémique aux États-Unis au moment de sa sortie. Donald Trump lui-même avait fustigé le film, en dénonçant le "Hollywood gauchiste et raciste".

The Hunt : la chasse est ouverte

The Hunt sorti au cinéma en France en juin 2020 raconte l’histoire de douze inconnus qui se réveillent dans une clairière, désorientés, avec pour seule certitude qu’ils sont devenus les cibles d’une chasse à l’homme. Organisée par un groupe d’élites fortunées autoproclamées, cette chasse oppose des "privilégiés" à des citoyens lambda dans une lutte pour la survie. Au fil du récit, le film bascule dans un chaos sanglant où les proies tentent de déjouer leurs chasseurs.

Porté par un casting solide comprenant Betty Gilpin dans le rôle principal, ainsi que Hilary Swank, le film se distingue par ses retournements de situation et sa critique acerbe des divisions sociales et politiques. Loin d’être un simple film d’horreur, The Hunt utilise des éléments satiriques pour brosser un portrait exagéré, mais révélateur des conflits idéologiques et des préjugés qui opposent les classes sociales et les camps politiques. Betty Gilpin brille dans la peau d’une héroïne inattendue, dont l’intelligence et la ténacité déstabilisent les élites bien-pensantes.

Un film polémique critiqué par Donald Trump

Avant même sa sortie initiale aux États-Unis prévue en septembre 2019, The Hunt a été au centre d’un débat national explosif. Aux États-Unis, la bande-annonce et le synopsis ont rapidement déclenché un tollé, notamment parmi les conservateurs et une partie des médias. Le film était perçu comme une allégorie incendiaire des divisions politiques américaines, caricaturant un affrontement entre "progressistes élitistes" et "américains ruraux conservateurs".

La controverse a pris une ampleur inédite lorsqu'elle a attiré l’attention de l’ancien président Donald Trump. Sans mentionner explicitement The Hunt, Trump a publié sur Twitter un message cinglant, accusant Hollywood de produire des films qui divisent le pays. Il a qualifié les créateurs du film de "vraiment racistes" et les a accusés de "faire du mal à l’Amérique". Ces déclarations ont immédiatement propulsé The Hunt sous les projecteurs, mais pas pour les bonnes raisons. Il avait déclaré :

Le Hollywood gauchiste est raciste au plus haut point (...) Le film a pour but de générer le chaos. Ils créent leur propre violence et essaie de blâmer les autres. Ce sont eux les vrais racistes, ce sont eux qui sont mauvais pour notre pays !

À cette polémique s'est ajoutée une tragédie nationale : au cours de l’été 2019, les États-Unis ont été frappés par plusieurs fusillades de masse, notamment à El Paso et Dayton. Ces événements tragiques ont poussé Universal Pictures à annuler temporairement la sortie du film, estimant que le contexte ne se prêtait pas à sa diffusion. The Hunt a finalement vu le jour en mars 2020, mais dans un climat toujours tendu, où le public était divisé sur son message et ses intentions.

Malgré les accusations, les créateurs du film, dont le scénariste Damon Lindelof (Lost, The Leftovers), ont affirmé que The Hunt n'était pas une glorification de la violence ou une attaque politique contre un camp particulier. Au contraire, le film se voulait une critique des extrêmes idéologiques des deux côtés, dénonçant aussi bien les préjugés de l’élite progressiste que la caricature des conservateurs ruraux. Cette intention satirique a été appréciée par une partie de la critique, mais elle n’a pas suffi à éteindre les feux de la controverse.