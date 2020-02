The Hunt : le film d’horreur fustigé par Trump va finalement sortir dans les salles

Vous avez aimé ? Partagez :

Le film The Hunt, la nouvelle production horrifique Blumhouse sortira finalement dans les salles obscures américaines à partir du mois de mars. Focus sur un film qui dérange et fait tweeter dans les hautes sphères.

The Hunt réalisé par Craig Zobel (American Gods, The Leftovers) et écrit par Damon Lindelof (The Leftovers, Watchmen, Lost) et Nick Cuse (Watchmen, Maniac) était supposé sortir l’an dernier. Mais deux fusillades ont eu lieu sur le sol américain en août, peu avant qu’il n’atteigne les salles obscures. Au vu du contexte – et du sujet du film, violent à souhait – la polémique n’a pas tardé à enfler. Surtout du côté des républicains, et notamment du Président. Tweetos à la gâchette facile, Donald Trump avait ainsi fustigé le long-métrage dans un tweet polémique le 9 août dernier :

….to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

Le Hollywood gauchiste est raciste au plus haut point (…) Le film a pour but de générer le chaos. Ils créent leur propre violence et essaie de blâmer les autres. Ce sont eux les vrais racistes, ce sont eux qui sont mauvais pour notre pays !

Suite à ce déferlement, les studios Universal ont donc décidé de faire marche arrière… Temporairement. En effet, le film sortira finalement bien dans les salles américaines le 13 mars prochain, et probablement dans la foulée en France.

Pourquoi tant de haine ?

The Hunt est un survival satirique qui se déroule aux États-Unis, à notre époque. Le pitch est simple : des gens de gauche (les libéraux) chassent et abattent des gens de droite (les conservateurs). Comme le laissent penser les images de la bande-annonce de The Hunt, les personnes chassées redistribuent vite les cartes et prennent à leur tour en chasse leurs traqueurs.

Le personnage campé par Betty Gilpin (une conservatrice) connaît le jeu de la chasse mieux que les chasseurs. La jeune femme pourrait donc faire du ménage chez les libéraux dans le but d’atteindre le mastermind de toute cette opération, campé par l’oscarisée Hilary Swank. Au casting, on retrouvera également Emma Roberts (American Horror Story), Justin Hartley (This Is Us) ou encore Glenn Howerton (That ’80s Show).

La nouvelle affiche de The Hunt dévoilée hier surfe sur le fait que le film ne soit pas encore sorti en salles (« le film dont tout le monde a parlé cette année, sans que personne ne l'ait vu ») pour attiser la hype des spectateurs :