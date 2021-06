The Killer : David Fincher va tourner son nouveau film en France

"The Killer", le prochain film de David Fincher écrit par le scénariste de "Seven" entrera en tournage dès le mois de novembre. Et cocorico, il se déroulera à Paris !

The Killer : le nouveau David Fincher avance Alors que l'on a attendu sept longues années entre Gone Girl et Mank, il semblerait que David Fincher passe à la vitesse supérieure. En effet, son prochain film, The Killer, s'apprête à entrer en tournage au mois de novembre. Et le réalisateur a jeté son dévolu sur la France, et plus particulièrement sur sa capitale. David Fincher et Gary Oldman sur le tournage de Mank © Netflix C'est le directeur de la photographie Erik Messerschmidt (qui avait déjà collaboré avec le cinéaste pour Mank), qui a vendu la mèche lors d'une interview donnée à El Diario Vasco. Cette information explique pourquoi David Fincher était à Paris il y a quelques semaines. En effet, il avait été pris en photo dans la capitale en compagnie de Lily Collins, qui tourne de son côté la saison 2 d'Emily in Paris. Cette dernière avait récemment tourné sous la direction du réalisateur dans Mank. Fincher retrouve le scénariste de Seven En février dernier, nous apprenions que David Fincher allait collaborer de nouveau avec le scénariste Andrew Kevin Walker, qui a oeuvré sur le magistral Seven. Ce dernier sera en charge du scénario de The Killer, adapté de la bande dessinée éponyme de l'auteur français Alexis "Matz" Nolent. Ce dernier a déjà collaboré avec David Fincher pour la bande dessinée Le Dahlia noir parue en 2013. Le Dahlia noir Comme son nom l'indique, The Killer suit un tueur réputé pour son sang-froid, qui va entamer une vraie crise existentielle quand il va se rendre compte que ce monde n'a aucune morale. Dans le rôle principal, nous retrouverons Michael Fassbender, qui tournera pour la première fois sous la direction de David Fincher. Le thriller devrait arriver en fin d'année 2022. Comme pour Mank, il sera disponible sur Netflix. En effet, David Fincher s'est engagé dans un deal de 4 ans avec la plateforme.