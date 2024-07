The Killer : Omar Sy et Nathalie Emmanuel se bastonnent dans un trailer ultra-explosif

Omar Sy et Nathalie Emmanuel assurent les premiers rôles de "The Killer" de John Woo, remake de son propre film de 1989 et qui arrive prochainement au cinéma. Un film d'action qui s'annonce explosif et haletant au vu des images de la première bande-annonce.

John Woo de retour aux sources Attendu dans les salles françaises le 23 octobre 2024, The Killer, remake hollywoodien par John Woo de son film culte, se montre aujourd'hui dans une première bande-annonce brutale et explosive. L'idée de faire ce remake était-elle la bonne ? Le prestigieux réalisateur sino-américain a-t-il encore le feu sacré, après Silent Night, décevant et passé inaperçu ? The Killer ©Universal Pictures Il faudra attendre la sortie de The Killer pour en juger. Mais en attendant, on peut déjà avoir un bon aperçu du spectacle qui sera proposé avec ces premières images (vidéo en tête d'article). Les deux stars qui composent son casting principal sont Omar Sy et Nathalie Emmanuel. Avec la présence de cet acteur, l'intrigue semblable à celle du premier film se déplace à Paris. Un casting très français pour un film d'action explosif Omar Sy incarne dans The Killer le rôle du policier incarné dans le film de 1989 par Danny Lee. Face à lui, c'est Nathalie Emmanuel qui tient le rôle-titre, auparavant dévolu à Chow Yun-Fat. Il n'est pas le seul acteur français à participer au film de John Woo puisqu'on retrouve aussi Éric Cantona, Saïd Taghmaoui, Hugo Diego Garcia, Grégory Montel et la cascadeuse Aurélia Agel. Ces premières images font la part belle à une action déchaînée, entre explosions, fusillades, courses-poursuites et combats rapprochés. À ce jeu, le duo Omar Sy - Nathalie Emmanuel apparaît a priori très efficace. Et tout particulièrement l'actrice, qui se montre très létale dans les séquences d'action sur lesquelles la bande-annonce lève un coin de voile.