The Lair : Neil Marshall travaille sur un nouveau film d'horreur façon The Descent

Le cinéaste Neil Marshall travaille actuellement sur son nouveau film : « The Lair ». Le réalisateur du récent « Hellboy » est de retour à l'horreur avec un long-métrage qui s'inspirera grandement d'une de ses précédentes créations : « The Descent ».

Neil Marshall de retour à l'horreur

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Neil Marshall est un cinéaste britannique réputé, notamment dans le milieu du cinéma horrifique. En 20 ans de carrière, il a mis en scène des films influents du genre comme Dog Soldiers et surtout The Descent, qui lui a donné une certaine renommée auprès du grand public. Il a également travaillé sur des épisodes de Game of Thrones et de Westworld. Dernièrement, il s'est pris les pieds dans le tapis avec le détestable Hellboy. Mais pour effacer cette erreur, il va prochainement retourner au cinéma d'épouvante avec The Lair, son prochain projet.

The Lair : un film dans la lignée de The Descent

Récemment interviewé par ScreenDaily, Neil Marshall s'est étendu sur sa prochaine production : The Lair. Il promet que le film reviendra à ce qu'il sait faire. A savoir de l'horreur claustrophobe dans la lignée de son excellent The Descent :

Je fais quelque chose d'effrayant comme l'enfer, palpitant mais aussi très amusant. L'histoire est centrée sur un pilote de la Royal Air Force qui s'échappe d'un bunker terrifiant en Afghanistan. Ce dernier contient des armes biologiques mutantes artificielles. Il ramène involontairement des créatures dans une des bases de l'armée américaine. The Lair marque mon véritable retour à l'horreur et à l'action de genre intense dans le style de Dog Soldiers, The Descent et Doomsday. Ce sera un véritable plaisir commun, un tour de montagne russe qui fait monter l'adrénaline. Spectaculaire et bruyant, inspiré par les films de genre classiques comme Aliens, Predator et The Thing, et leur utilisation incroyable des créatures.

Sacré teasing. Neil Marshall n'a pas peur de comparer sa prochaine production à d'énormes chefs-d’œuvre du genre comme Aliens et The Thing. Le cinéaste n'a pas froid aux yeux et veut rassurer ses fans après l'échec de Hellboy. C'est dans cette optique qu'il fait le lien entre The Lair et The Descent, sa plus grosse réussite critique. Sorti en 2005, The Descent a reçu des avis majoritairement positifs que ce soit de la presse ou des spectateurs. The Lair sera écrit, produit et dirigé par Neil Marshall qui est actuellement à la recherche de son casting. Il prévoit de débuter la production au printemps prochain, en espérant que la pandémie de Covid-19 se soit tassée.