Un nouveau film de requins se dévoile et ça s'annonce terrifiant

Après "Sous la Seine", une nouvelle terreur aquatique se profile avec "The Last Breath", film de requins dont les premières images sont ultra-prometteuses.

Claustrophobie et requins blancs

Voici un genre pour lequel l'appétit du public reste dévorant : le film de requins. Après Sous la Seine, le film de Xavier Gens et immense succès Netflix, un nouveau film avec des requins très dangereux pointe le bout de son aileron dans une bande-annonce très séduisante (vidéo en tête d'article) : The Last Breath.

The Last Breath ©Filmgate Films

Avec Les Dents de la mer en 1976, Steven Spielberg a ouvert ce cinéma particulier par un film indépassable. À charge donc des scénaristes et des réalisateurs de trouver comment faire différemment, à défaut de pouvoir faire mieux. La tendance est donc à accumuler les dangers et les difficultés pour les personnages des films. Meilleur exemple, si l'on laisse de côté les requins volants et qu'on reste dans un cadre à peu près réaliste, 47 Meters Down, qui mêlait au danger de requins agressifs le risque d'asphyxie de deux soeurs coincées dans une cage à 47 mètres de profondeur.

The Last Breath reprend cette idée avec un groupe de plongeurs, mais en outre les coince dans l'épave d'un navire de la Seconde Guerre mondiale. Requins, asphyxie et labyrinthe sous-marin dont il faut s'échapper, le programme est donc très costaud.

Un groupe d'anciens amis d'université se réunissent lors d'un voyage de plongée sous-marine dans les Caraïbes pour explorer l'épave d'un cuirassé de la Seconde Guerre mondiale et s'y retrouvent piégés, entourés de grands requins blancs...

Le dernier film de Julian Sands

Réalisé par le cinéaste suédois Joachim Hedén qui s'était fait remarquer avec Breaking Surface, dans lequel deux soeurs en plongée se retrouvaient coincées par un éboulement, The Last Breath combine donc plusieurs angoisses pour générer la terreur la plus parfaite possible.

On retrouve notamment à son casting Jack Parr et Kim Spearman, ainsi que Julian Sands. Le célèbre acteur anglais, décédé en janvier 2023 lors d'une randonnée en Californie, y joue ici sa dernière performance, dans le rôle du commanditaire de l'exploration de l'épave.

Attendu le 26 juillet 2024 dans les salles américaines, on espère qu'il se fraiera un chemin jusque sur nos écrans.