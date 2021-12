The Last Son sur Canal + : c'est quoi ce western avec Sam Worthington ?

Présenté en sélection officielle au 47è festival de Deauville ayant eu lieu cette année, "The Last Son" débarque directement sur Canal +. La promesse d’un western sombre et violent avec Sam Worthington qui se glisse dans la peau d’un salaud, prêt à tout pour contrecarrer une étrange prophétie.

Une étrange prophétie au cœur du récit

Situé dans la Sierra Nevada (États-Unis) à la fin du XIXè siècle, The Last Son place Sam Worthington dans la peau d’Isaac LeMay, un hors-la-loi troublé par une étrange prophétie. En effet, un ancien chef Cheyenne l’aurait maudit et il est sûr qu’un de ses fils finira par le tuer. Un de ces enfants qu'il a engendrés dans les bras d’une prostituée est devenu un redoutable tireur et s’impose comme la véritable menace à éliminer pour Isaac. C’est l’acteur et chanteur Colson Baker, crédité sous son pseudonyme Machine Gun Kelly, qui décroche le rôle du fiston flingueur, appelé Cal.

The Last Son ©ACE Entertainment

Alors que s’amorce une chasse à l’homme entre les deux hommes, devant mener à un inévitable duel, une variable vient jouer les troubles-fêtes dans cette équation. Il s’agit du shérif Solomon, qui passe beaucoup de temps dans les bras de la mère biologique du jeune Cal.

La promesse d’un western sombre et brutal

Marchant sur les traces de Brimstone (2017), autre western assez sordide, de par la noirceur de son récit, The Last Son promet une ambiance sombre et des séquences placées sous le signe d’une certaine violence. Dans les montagnes enneigées de la Sierra Nevada, une traque sans pitié à trois se dessine.

Sam Worthington ©ACE Entertainment

Sam Worthington, en dépit d’un emploi du temps assez chargé avec les suites d’Avatar en chantier, parvient néanmoins à tourner d’autres histoires sous la houlette de réalisateurs parfois peu expérimentés. Bien que The Last Son soit son quatrième long-métrage, le réalisateur Tim Sutton se lance dans le western qu'il va revisiter pour la première fois de sa carrière. L’acteur Australien quant à lui, s’aventurera pour la deuxième fois dans le genre après Dans le Silence de l’Ouest (2014), qui tenait autant du revenge movie que du western.

Canal + décroche les droits de la diffusion

Ce n’est pas la première fois que cela arrive mais Canal + rafle une nouvelle fois la mise et va diffuser pour la première fois en France The Last Son. Aucune sortie au cinéma n’a été envisagée pour le film, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il ne mérite pas le coup d’œil. Rappelons que The Last Son concourrait en compétition lors de la 47è édition du festival de Deauville, qui s'est achevée cette année. Rendez-vous dès le mardi 14 décembre sur la fameuse chaîne cryptée, puis plus tard sur MyCanal pour une séance de rattrapage si besoin.