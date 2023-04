The Last Voyage of the Demeter : Dracula sème la terreur dans le trailer

Nouvelle adaptation cinématographique du roman “Dracula” (de Bram Stoker), “The Last Voyage of The Demeter” dévoile ses premières images dans une bande annonce. Le film est attendu en salles le 9 août 2023.

Dracula : une longue série d’adaptations

Si le vampire est depuis la nuit des temps une créature mythique du folklore européen, Bram Stoker popularise son image en 1897 avec Dracula. Ainsi, le roman suit un revenant qui sème la terreur en Transylvanie mais qui dissimule sa véritable identité en incarnant un séduisant Comte.

L’ouvrage établit pour la première fois les codes du vampire tels qu’on le connaît aujourd’hui. Surtout, Dracula verra un grand nombre d’adaptations cinématographiques qui établiront définitivement la créature dans l’inconscient collectif. En effet, à ce jour, il existe plus de 200 films dans lesquels Dracula tient le rôle principal. Le roman lui-même connaît des versions cinématographiques devenues aujourd’hui cultes.

Parmi elles, on pourra retenir Nosferatu (deuxième adaptation de l’oeuvre, bien qu’elle reste officieuse puisqu’elle a été faite sans obtenir les droits de son matériau original), Dracula (de Tod Browning), Le Cauchemar de Dracula (campé par Christopher Lee), Dracula (de Francis Ford Coppola) ou bien encore Dracula Untold. Si les productions vampiriques sont devenues un immense succès auprès du public, elles le doivent donc au roman de Bram Stoker. Dans les années 2020, ce dernier connaît d’ailleurs une résurgence populaire auprès du cinéma américain puisque de nouvelles adaptations sont en préparation. Parmi elles, The Last Voyage of The Demeter.

Un vampire en bateau

Mis en scène par le réalisateur norvégien André Øvredal (Troll Hunter, The Jane Doe Identity), le film adapte un chapitre particulier du roman Dracula. En effet, il s’agit de la partie durant laquelle le terrifiant vampire grimpe à bord d’un navire marchand qui le transporte de la Transylvanie à Londres. Projet préparé depuis une bonne vingtaine d’années, The Last Voyage of the Demeter est aujourd’hui prêt à débarquer dans les grandes salles. Et au vu de son premier trailer, le film sera bien là pour effrayer.

The Last Voyage of the Demeter © Universal Pictures

Produit par Universal (qui possède depuis longtemps les droits de l'œuvre), The Last Voyage of the Demeter suit donc l’équipage du Demeter qui connaîtra des évènements bien étranges durant sa traversée en mer. En effet, une créature horrible a pris place à bord et est déterminée à traquer sauvagement tous les Hommes qui se trouvent présents dans le bateau. Si ces dernières années, le vampire a pu être présenté en héros, anti-héros ou figure comique, The Last Voyage of the Demeter rappelle que cette créature de la nuit reste dangereuse pour les humains. Le trailer du film nous présente donc une ambiance pesante et horrifique, dans laquelle Dracula apparaît sous une horrible forme goule, semblable à celle du Nosferatu de Murnau. Contrairement aux récentes adaptations du personnage, Dracula est ici un monstre sans pitié qui n’hésite pas à assassiner ses victimes.

A noter que le casting de The Last Voyage of the Demeter compte un certain nombre de comédiens connus tels que Corey Hawkins (NWA : Straight Outta Compton), Liam Cunningham (Game of Thrones) ou bien encore David Dastmalchian (Dune). Quant à celui qui incarne Dracula, il s’agira de Javier Botet, acteur espagnol bien connu pour incarner des rôles de monstres tels que dans Rec. Le film est prévu dans les salles le 9 août 2023.