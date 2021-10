The Live Holdup : on a testé l'expérience immersive entre Breaking Bad et Tarantino

Amateurs d'escape games et d'expériences immersives ? On vous dit pourquoi il ne faut pas louper "The Live Holdup", la nouvelle expérience de Borderlive après l'excellent "Live Thriller". Au programme cette fois-ci : crime, argent, sexe et drogue. En plein coeur de Paris.

The Live Holdup c'est quoi ?

Après The Live Thriller dont nous vous avions parlé il y a quelques temps, la société Borderlive a lancé son nouveau concept immersif l'été dernier : The Live Holdup. Il s'agit d'une expérience immersive coopérative, dans laquelle les participants (de 6 à 12) doivent faire tomber l'empire d'un ponte du crime organisé. Elle se déroule en plein coeur de Paris, dans le 12ème arrondissement.

The Live Holdup © Borderlive

Le pitch :

The Live Holdup, c’est comme si GTA Vice City et Ocean’s Eleven avaient eu un enfant nourri au biberon des films de Tarantino. Gangsters aux mœurs douteuses, histoire de vengeance et bande-son retro 80’s se mêlent pour vous plonger dans l’ambiance d’un Paris qui rime avec Miami. Votre objectif : infiltrer incognito le Quartier Général du Docteur Nouveau, grand ponte du crime organisé. Du labo de drogue clandestin style Breaking Bad à la salle des coffres sécurisée en passant par le club privé réservé aux adultes, vous évoluerez en terrain résolument hostile.

Les participants sont divisés en trois équipes : salades/tomates/oignons. Chaque équipe a un rôle différent. Mais elle doit travailler en coopération avec les deux autres pour faire tomber le Docteur Nouveau.

Pourquoi il faut y aller ?

Si vous êtes amateurs d'escape games ou d'expérience immersives en tout genre, The Live Holdup est fait pour vous. En effet, dès l'instant où vous pénétrez dans le club libertin The Black Lotus, vous êtes entraînés dans un univers parallèle, où vous devrez jouer un rôle. Ainsi, certains devront fabriquer des bombes ou de la drogue, quand d'autres devront négocier avec l'ennemi. Les 2h15 passent à une vitesse folle, dans des décors plus vrais que nature. Pour les fans de cinéma et de séries que nous sommes, nous avons l'impression d'être dans un film de Tarantino ou dans un épisode de Breaking Bad !

Comme pour The Live Thriller, The Live Holdup est une expérience immersive totale. Cette dernière est notamment possible grâce à ses excellents acteurs. Ils nous entraînent avec eux dans une folle virée. Si bien que l'on aimerait qu'elle dure toute une nuit.

Vous pouvez réserver vos billets sur le site officiel de Borderlive. On ne peut que trop vous conseiller d'y aller entre amis.