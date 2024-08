"J’ai rencontré Grogu" : Sigourney Weaver évoque le tournage du film The Mandalorian

Attendu pour 2026, "The Mandalorian & Grogu" aura notamment dans son casting Sigourney Weaver. L'actrice a évoqué dernièrement ce prochain film Star Wars.

Sigourney Weaver de retour dans les étoiles avec Star Wars

En mai dernier, le nom de Sigourney Weaver avait été évoqué concernant l'un des projets Star Wars les plus attendus. En effet, l'interprète de Ripley dans la saga Alien va ajouter une autre grande franchise du cinéma à sa filmographie - en plus des films Avatar qui ont rapporté des milliards de dollars. C'est dans The Mandalorian & Grogu qu'on retrouvera prochainement l'actrice. Un film né de l'engouement pour la série The Mandalorian, qui après trois saisons va donc se poursuivre sur grand écran. Comme le titre l'indique, le héros Din Djarin sera toujours accompagné de Grogu, surnommé pendant un temps "Bébé Yoda" et dont la mignonnerie a immédiatement touché le public.

Pour le moment, les détails autour du film n'ont pas été communiqués. On sait simplement que Jon Favreau est en charge de la réalisation, après avoir officié comme créateur de la série. Le rôle que jouera Sigourney Weaver est, lui aussi, encore inconnu, et il est pour le moment impossible de savoir si sa présence à l'écran sera conséquente.

The Mandalorian & Grogu en tournage

Néanmoins, de passage à la Mostra de Venise pour recevoir un Lion d’Or pour l'ensemble de sa carrière, Sigourney Weaver a évoqué ce projet ambitieux dans une interview avec Deadline, où elle était interrogée sur plusieurs de ses rôles mythiques. Elle a ainsi confirmé sa présence dans The Mandalorian & Grogu et que la production avait débuté. Elle a d'ailleurs même pu rencontrer la créature qui, on le rappelle, est faite en une animatronique et non pas en CGI.

J’ai rencontré Grogu pour la première fois l’autre jour. Je filme (The Mandalorian & Grogu) avant d’aller à Londres pour jouer La Tempête à la fin de l’année.

Le tournage a donc débuté pour Sigourney Weaver et pourrait durer plusieurs semaines avant qu'elle ne se concentre sur la pièce de Shakespeare qu'elle jouera donc sur les planches londoniennes. Cependant, cela ne signifie pas que le film Star Wars arrivera sur les écrans l'année prochaine. The Mandalorian & Grogu est prévu, pour le moment, pour le 20 mai 2026.