The Mandalorian : premières images de la saison 2

La sortie de la seconde saison de "The Mandalorian" approche sur Disney+. Malgré le fait que le COVID-19 ait provoqué des perturbations dans l'industrie, le programme de Disney+ n'a pas été impacté. Avant la bande-annonce, découvrez les premières images des prochains épisodes.

The Mandalorian : retour programmé en octobre

La première saison de The Mandalorian a été assez unanimement saluée lors de sa diffusion au lancement de la plateforme Disney+. La firme aux grandes oreilles a compté sur la marque Star Wars pour lancer son service et la pirouette a fonctionné. Alors que la dernière trilogie n'a pas été pour de nombreux fans une extension satisfaisante à la saga Skywalker, cette première série live de l'histoire de l'univers a cartonné. L'intrigue se positionne dans la timeline que l'on connaît, entre les épisode 6 et 7. À savoir au moment où l'Empire vient d'être vaincu et qu'il reste des traces de cette ancienne puissance. Le personnage principal est un chasseur de primes mandalorien, qui travaille en solitaire en essayant de ne pas entrer dans le radar de la Nouvelle République. La saison commence avec une nouvelle mission pour notre héros taiseux. On lui demande de trouver et de ramener un colis. Sauf qu'il va se rendre compte que son objectif est un être vivant : Baby Yoda. Dans l'impossibilité morale de le remettre à ses patrons, il décide de fuir avec lui pour le protéger. Il va être poursuivi par d'autres chasseurs comme lui et vivre un tas de péripéties.

En plus d'être une très bonne série, The Mandalorian a bénéficié d'un gros buzz grâce à la présence du Yoda miniature. Détourné sur les réseaux sociaux et adoré par les fans, il est devenu une mascotte. On le retrouvera dans la seconde saison dont le lancement est prévu à la fin du mois prochain. Le 30 octobre sera diffusé le premier épisode et on suivra le reste au rythme d'un par semaine. Disney+ étant disponible chez nous depuis des mois, aucune attente ne sera nécessaire par rapport à la diffusion aux USA.

Des premières images (en attendant la bande-annonce)

Maintenant que la date a été communiquée par Disney, la bande-annonce très attendue ne devrait pas tarder. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle tombera alors on se contentera des images qui viennent d'être révélées. Elles sont à découvrir ci-dessous :





Aucun élément important sur l'intrigue n'est montré dedans. On y retrouve un Mando omniprésent, avec toujours Pedro Pascal sous le casque. On peut le voir avec l'Enfant, qui sera encore l'une des stars de cette saison. La badass Cara Dune (Gina Carano) est aussi là, avec Greef Karga (Carl Weathers). En le voyant sur la moitié des images, on peut se dire que ce dernier va être très important dans le scénario - l'acteur est passé de l'autre côté de la caméra cette fois pour diriger un épisode. Le héros sera encore dévoué pour protéger Baby Yoda et c'est Moff Gideon qui occupera la place de méchant principal. Le personnage de Giancarlo Esposito a été vu à la fin de la première saison, en brandissant son Darksaber.

Plusieurs recrues vont enrichir le casting et les fans de Star Wars seront ravis de retrouver certaines têtes déjà connues dans la galaxie ! Rosario Dawson campera Ahsoka Tano, Katee Sackhoff sera Bo-Katan Kryze et Temuera Morrison revient pour incarner Boba Fett ! On sait également que Michael Biehn et Timothy Olyphant seront de la partie.

Vivement que l'on soit à la fin octobre pour reprendre le visionnage de la série. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'une troisième saison est déjà en préparation !