The Marvels : la réalisatrice raconte le tournage éprouvant

Le tournage de "The Marvels" n'a pas été qu'une partie de plaisir pour Nia DaCosta, la réalisatrice du film qui confit avoir vécu des grands moments de stress et de doute durant la production.

The Marvels : Nia DaCosta dans le grand bain

Si Ryan Fleck et Anna Boden ont été choisis pour réaliser Captain Marvel (2019), The Marvels, la suite des aventures de Carol Danvers, a été confié à Nia DaCosta. La cinéaste avait d'abord dirigé sonn premier long-métrage en 2018 avec Little Woods, avant de s'attaquer au genre horrifique avec Candyman (2021).

Autant dire que la voir en charge de la mise en scène de la production Marvel était intrigante. Mais d'autres avant Nia DaCosta ont eu ce parcours similaire, en étant propulsé dans une super-production après avoir œuvré sur peu de films, avec des budgets et des attentes moindres - Candyman a été réalisé avec seulement 8 millions de dollars de budget. On pense par exemple à Chloé Zhao pour Les Éternels (2021) ou Destin Daniel Cretton pour Shang-Chi (2021).

The Marvels ©Marvel

De plus, dans The Marvels, la réalisatrice n'avait pas qu'une héroïne à filmer, mais trois ! Outre Captain Marvel, toujours incarnée par Brie Larson, Kamala Khan, alias Miss Marvel (Iman Vellani) et Monica Rambeau (Teynoah Parris) partagent l'affiche du film. Lors d'une interview donnée à Vanity Fair, Nia DaCosta s'est exprimée sur cette expérience et a admis que tout n'avait pas été une partie de plaisir.

"C'est une production de Kevin Feige, c'est son film"

La réalisatrice raconte notamment son inquiétude au moment de rejoindre la production Marvel. Sous les conseils du studio, elle est d'ailleurs allée en parler directement avec d'autres cinéastes, comme Chloé Zhao, Taika Waititi ou James Gunn, en leur demandant si Marvel allait "détruire son âme" ou si Kevin Feige était quelqu'un de méchant.

Ils m'ont répondu que c'était juste un bon gars qui était un nerd.

Un premier élément rassurant, mais qui n'a pas empêché Nia DaCosta de fortement douter pendant le tournage. Elle envoyait notamment des messages à Destin Daniel Cretton pour lui dire qu'elle était "débordée" et se sentait "tellement stressée". Et même si elle assure avoir beaucoup aimé la production de The Marvels, elle ne peut pas cacher avoir vécu "des jours difficiles" où rien ne semblait fonctionner comme prévu.

The Marvels ©Marvel

Parfois, vous travaillez sur une scène et vous vous dites : "Qu'est-ce que ça veut dire tout ce bordel ?" Comme lorsqu'un acteur regarde un truc dingue qui se passe dans l'espace, alors qu'en fait il ne fait que regarder un X sur un fond bleu. Il y a eu des jours difficiles, des jours où vous dites que ça ne marche pas.

La réalisatrice a également dû accepter l'importance de Kevin Feige sur ces productions. Mais elle aurait été consciente très rapidement de pourquoi elle avait été engagée et du peu de liberté qu'elle allait avoir sur le film.

C'est une production de Kevin Feige, c'est son film. Il faut avoir conscience de cette réalité, mais j'ai essayé d'y aller en sachant qu'une partie de moi allait être reléguée au second plan.

Un meilleur traitement chez Marvel qu'avec Candyman

Enfin, Nia DaCosta rappelle que The Marvels est le plus gros budget qu'une femme noire a jamais réalisé, devant Ava DuVernay et ses 100 millions de dollars de budget pour Un raccourci dans le temps (2018).

Mais en tant que femme noire, elle estime avoir été traitée parfois différemment, notamment sur le plateau de Candyman où des membres de l'équipe auraient dit "des choses très inappropriées, qui étaient spécifiques à (son) sexe, (sa) couleur de peau et (son) âge". Ce qui heureusement n'a pas été le cas avec The Marvels, principalement car la cinéaste a pu travailler avec les personnes qu'elle voulait.

J'ai compris que ce qui comptait, ce n'était pas le pouvoir que j'avais accumulé, le nombre de films que j'avais réalisés ou les prix que j'avais remportés, mais les personnes avec lesquels je m'étais entourée.

Avant de conclure sur sa "surprise ces derniers temps" de voir "des hommes blancs d'âge moyen avec lesquels (elle) travaille" lui accorder plus de respect.

The Marvels sortira dans les salles le 8 novembre 2023.