Catastrophe pour The Marvels, le film établit de tristes records pour le MCU

"The Marvels" est un énorme échec pour Marvel Studios. En plus de ne pas être rentable, le long-métrage affiche surtout les pires scores au box-office pour un film du Marvel Cinematic Univers (MCU).

The Marvels : touche le fond, et creuse encore

Durant l'été 2019, Captain Marvel avait rapporté plus d'1 milliard de dollars de recette au box-office mondial. Quatre ans plus tard est sorti dans les salles The Marvels, nouvelle aventure portée par Brie Larson dans le rôle de Carole Danvers. À ses côtés, s'ajoutent Teyonah Parris (Monica Rambeau) et Iman Vellani (Kamala Khan). Plus de super-héroïnes donc, mais pour un résultat largement inférieur financièrement.

En effet, c'est peu dire que le long-métrage est un échec pour Marvel Studios. Réalisé avec un budget énorme de 274 millions de dollars, The Marvels a commencé par devenir le pire démarrage de l'histoire du studio, avec 47 millions de dollars de recettes récoltés sur le marché américain.

The Marvels ©Disney

Et la suite n'est forcément pas allée en s'arrangeant. Avec une chute de 78% entre la première et la deuxième semaine, The Marvels a connu la plus forte baisse du Marvel Cinematic Universe (MCU) sur cette période. Ce qui devait arriver arriva donc. Comme le note Deadline, The Marvels devient également le premier film Marvel à ne pas franchir la barre symbolique des 100 millions de dollars au box-office national. Car même s'il est encore présent dans les salles américaines, avec seulement 2,4 millions de dollars récoltés lors de son quatrième week-end d'exploitation, le long-métrage ne pourra plus aller beaucoup plus haut que les 80 millions de dollars de recette engrangés jusqu'à présent.

Le moins rentable du MCU

De plus, dans le reste du monde, les scores ne sont pas suffisants pour permettre au blockbuster d'être rentable. Comme évoqué précédemment, The Marvels a coûté au moins 274 millions de dollars, sans compter le coût de la promotion. Or les chiffres du box-office mondial n'ont atteint jusqu'à présent que 197 millions de dollars. Le film est donc le moins rentable du MCU. Et la période des fêtes n'y changera rien. Disney a en effet annoncé que "le box-office de The Marvels touche à sa fin, et (qu'ils arrêteront) de rapporter le week-end les recettes mondiales de ce titre".

Dernièrement, Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company, expliquait ce mauvais résultat du fait du manque de producteurs exécutifs sur le plateau de tournage de The Marvels, en raison de la pandémie de Covid. De son côté, la jeune comédienne Iman Vellani est restée assez détachée devant ces mauvais résultats.