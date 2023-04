The Marvels se dévoile avec une première bande-annonce fun et rythmée !

Après "Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3", le Marvel Cinematic Universe (MCU) continuera sa phase V avec "The Marvels". Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani se montrent dans la première bande-annonce.

Une première bande-annonce pour The Marvels

Alors que la phase V du Marvel Cinematic Universe s'est récemment ouverte avec Ant-Man et la Guêpe: Quantumania (15 février 2023), la suite arrive à grand pas avec l'attendu Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le film de James Gunn sortira dans les salles le 3 mai prochain, mais comme toujours avec Marvel, on peut se projeter au-delà. Car après cette dernière aventures de Star-Lord et son équipe, le public retrouvera Carol Danvers dans The Marvels.

Brie Larson - The Marvels ©Marvel

Suite de Captain Marvel (2019), le long-métrage sera surtout une proposition dans la continuité des séries WandaVision et Miss Marvel, qui ont permis d'introduire respectivement Monica Rambeau et Kamala Khan. Les trois héroïnes seront réunies malgré elles puisqu'à chaque fois qu'elles tenteront d'utiliser leurs pouvoirs, elles échangeront de places. On en avait eu un aperçu dans la scène post-générique de Miss Marvel. On peut désormais voir plus concrètement ce que cela impliquera avec la première bande-annonce dévoilée par Marvel (en une d'article).

Trois super-héroïnes

Bien que les films du MCU ont une tendance à la légèreté, le ton de The Marvels s'annonce résolument drôle et fun - bien plus que la teneur dramatique qu'on nous promet avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le concept en lui-même est bien vu puisque Carol Danvers s'agacera rapidement d'être changée de place quand Kamala montrera son enthousiasme à chaque fois qu'elle croisera la route de ces super-héroïnes (ou Nick Fury). Jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez-à-nez avec Goose, un chat loin d'être ordinaire apparu dans Captain Marvel.

Iman Vellani - The Marvels ©Marvel

Brie Larson avait auparavant évoqué le scénario du film, mettant en avant le fait que Marvel parvenait encore à se réinventer. À voir si cela se confirme. Pour cela, rendez-vous prochainement. Le film est annoncé début novembre dans les salles américaines, mais le studio n'a pas précisé la date pour la France.