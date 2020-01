The Mask : Jim Carrey a une seule condition pour faire la suite

Vous avez aimé ? Partagez :

L’acteur Jim Carrey, qui sera prochainement à l’affiche de « Sonic le film », est ouvert à un possible retour de « The Mask ». Il a cependant quelques conditions à imposer pour qu’il revienne derrière le masque vert.

Jim Carrey, ce génie comique internationalement célèbre, est de retour le 12 février dans Sonic. Il y interprète l’antagoniste Doctor Robotnik. Depuis quelques temps, de nombreuses rumeurs annoncent un possible retour de la saga The Mask. Jim Carrey n’est pas fermé à cette possibilité, mais à quelques conditions.

«Ça dépend du cinéaste »

Lors d’une discussion avec ComicBook.com, pour la promotion de Sonic, Jim Carrey en est venu à parler de The Mask. Il a répondu favorablement à cette idée, seulement à une condition majeure :

Pour The Mask, ça dépend du cinéaste. Ça dépend vraiment du réalisateur. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. Je le ferai que s’il s’agit d’un réalisateur vraiment fou. Je serais alors bien sûr partant.

The Mask est sorti en 1994 sous la direction de Chuck Russell. C’est un film qui a largement participé à la popularité de Jim Carrey. Le long-métrage s’est avéré être une réussite critique et économique indéniable avec plus de 351 millions de dollars de recettes pour un budget de 23 millions. The Mask était également un des premiers rôles majeurs de Cameron Diaz.

The Mask est basé sur la série de comics éponyme publiée par Dark Horse. Le personnage est créé par Mike Richardson, Randy Stardley, Mike Badger, John Arcudi et Doug Mahnke en 1987. Face au succès du premier film, une suite voit le jour en 2005. Mais Le Fils du Mask est un ratage total, autant critique, qu’économique avec seulement un peu plus de 57 millions de dollars de recettes pour un budget de 84 millions.

Pour le moment, rien d’officiel n’a été annoncé quant au retour de The Mask au cinéma. Mike Richardson voulait un changement radical de la franchise, avec notamment un personnage féminin comme protagoniste. Il veut une histoire totalement différente de celle de Stanley Ipkiss (Jim Carrey).

Après, l’un n’empêche finalement pas l’autre. Jim Carrey peut bien apparaître dans le métrage tandis que le masque appartiendrait à une autre personne. Le personnage pourrait alors apporter son aide et son expérience au nouveau protagoniste. Hollywood si tu nous lis, on tient la bonne idée.