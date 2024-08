Cette prochaine production de James Wan tirée de Stephen King s'annonce terrifiante

Un premier teaser de "The Monkey" a été dévoilé. Tiré d'une nouvelle de Stephen King, le film d'horreur est produit par James Wan et réalisé par Osgood Perkins, qui sort du succès de "Longlegs".

Stephen King et James Wan s'attaquent à The Monkey

Stephen King est l'un des auteurs les plus prolifiques et les plus adaptés au cinéma ou sur le petit écran. On ne compte plus les œuvres tirées de ses romans. Certaines ont été des succès et sont rentrées dans la culture populaire (Shining, Ça), d'autres sont à oublier. Le roi de l'horreur continue d'intéresser à Hollywood, et notamment James Wan, un autre spécialiste de l'horreur. Que ce soit comme réalisateur, scénariste ou producteur, ce dernier a participé aux sagas Saw, Insidious et Conjuring. Son dernier film horrifique, Malignant, était d'ailleurs une petite pépite (voir la critique).

Autant dire que l'association de Stephen King et de James Wan a de quoi faire rêver. Et elle aura lieu prochainement avec The Monkey, tiré d'une nouvelle (Le Singe en VF) parue en 1985 dans le recueil Brume. L'histoire suit Dennis et Petey, deux frères qui trouvent un singe mécanique dans le grenier de leur maison. Leur père, Hal, reconnaît le jouet qui l'a terrifié lorsqu'il était enfant. Car à chaque fois que le jouet s'animait et frappait ses cymbales, une personne de l'entourage d'Hal mourrait. Le garçon a bien tenté de se débarrasser du singe ou de le casser, mais celui réapparaissait constamment et frappait à nouveau ses cymbales.

Un teaser sanglant par le réalisateur de Longlegs

Pour nous faire patienter en attendant la sortie de The Monkey, et après avoir révélé plusieurs photos, le studio indépendant Neon a dévoilé un premier teaser (en une d'article). Une vidéo qui insiste sur les personnes impliquées sur ce projet, tout en montrant en arrière-plan le fameux singe mécanique qui s'anime de manière inquiétante. Enfin, la vidéo se termine avec Théo James couvert de sang dans une pièce tâchée de rouge. Le ton est donné ! D'après IMDB, le comédien interprète Hal dans le film. Elijah Wood, Tatiana Maslany et Rohan Campbell sont aussi au casting.

Enfin, il est bon de noter que The Monkey est réalisé par Osgood Perkins, un cinéaste peu connu en France (du moins du grand public), mais qui sort tout juste d'un important succès. Il est en effet l'auteur de Longlegs, sorti dans les salles françaises le 10 juillet dernier. Depuis, le long-métrage qui voit Maika Monroe poursuivre un tueur incarné par Nicolas Cage a engrangé plus de 90 millions de dollars. Un chiffre impressionnant pour un film indépendant qui a couté moins de 10 millions de dollars. Pour autant, son Longlegs ne nous avait pas entièrement convaincus sur le fond, bien que sur la forme, Osgood Perkins a montré qu'il savait créer une ambiance étouffante (voir notre critique).

On reste donc intrigué de voir ce qu'il sera capable de faire avec cette histoire imaginée par Stephen King. The Monkey est prévu pour le 19 février 2025 en France.