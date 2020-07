The Old Guard 2 : Charlize Theron donne quelques détails

La star de « The Old Guard », l'actrice Charlize Theron, a fait quelques allusions aux éléments de l'intrigue d'une éventuelle suite. Celle-ci devrait normalement voir le jour face à l'énorme succès du premier film.

The Old Guard

Sorti le 10 juillet dernier sur la plateforme Netflix, The Old Guard est une adaptation du roman graphique éponyme de Greg Rucka et de Leandro Fernandez. Réalisé par Gina Prince-Bythewood, le métrage réunit un casting assez imposant notamment composé de Charlize Theron, Matthias Schoenaerts et Chiwetel Ejiofor. L'histoire raconte la croisade d'un groupe d'immortels qui traverse les âges pour défendre l'humanité de ses pires maux. Malgré des critiques majoritairement négatives, The Old Guard est largement consommé par les abonnés et se place comme l'un des films les plus regardés sur Netflix.

Bientôt une suite ?

Charlize Theron a donné quelques détails sur un éventuel deuxième film. Après seulement quelques semaines d'exploitation la plateforme pense déjà à produire une suite à The Old Guard. La fin du premier opus laisse présager la possibilité d'une nouvelle aventure. Pendant le Late Night de Seth Meyers, Charlize Theron a partagé quelques éléments de la suite, si Netflix donne son feu vert (on n'en doute pas trop), qui sera elle aussi basée sur les comics :

Le personnage de Quyn est un peu abordé là-dedans. C'est genre le bras droit d'Andy. Tous les deux étaient les premières. Il y a évidemment une relation entre les deux personnages que nous n'avons pas encore exploitée.

En effet, le rôle de Quyn, interprété par Veronica Ngo, semble être un personnage très important du passé de l'héroïne. Si elle apparaît le temps de quelques flash back elle reste très mystérieuse et globalement absente de l'intrigue. Son apparition dans la scène post-générique laisse supposer une plus grande implication de cette héroïne dans le prochain épisode.

Charlize Theron ne cache pas son enthousiasme

L'actrice a également mentionné son empressement à revenir dans le rôle d'Andy et dans l'univers de The Old Guard. Elle a également souligné la joie que lui a procuré ce tournage, dirigé essentiellement par des femmes :

Je suis excitée par l'idée d'en faire un autre, d'explorer cette piste, d'ajouter une autre femme dans l'équation, ce qui je pense, la rendra encore plus intéressante.

Depuis sa sortie, The Old Guard est devenu l'un des films les plus regardés sur Netflix. Selon la firme, le film atteindra bientôt 72 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines d'exploitation. Reste à savoir si le métrage de Gina Prince-Bythewood va battre le précédent record de visionnages détenu par Tyler Rake.