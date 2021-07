The Old Guard 2 : le tournage débute bientôt

Charlize Theron et sa bande d'immortels vont revenir sur Netflix dans "The Old Guard 2", après le grand succès populaire du premier volet. L'actrice principale révèle quand est prévu le début des prises de vue.

The Old Guard : l'un des plus gros succès de Netflix

Il y a presque un an jour pour jour sortait The Old Guard sur Netflix. Une production originale adaptée des comics de Greg Rucka et Leandro Fernández. L'histoire suit un groupe de combattant immortels mené par Andy (Charlize Theron). Ils traversent les époques et se battent contre des menaces importantes afin de préserver l'espèce humaine. Quand un ennemi à la puissance inquiétante se manifeste, le groupe peut compter sur Nile (KiKi Layne), une nouvelle recrue qui leur apporte une aide précieuse.

Ce gros film d'action Netflix n'a pas récolté des avis positifs de la part de la presse internationale mais la plateforme doit tout de même être satisfaite puisque les audiences ont été excellentes. D'après la dernière liste en date des films originaux les plus populaires sur Netflix, The Old Guard se positionne à la sixième place avec 78 millions de vues. Un chiffre qui traduit un engouement populaire et la firme américaine peut donc continuer de miser sur cet univers.

The Old Guard ©Netflix

Le tournage du second film approche

Un second opus est effectivement dans les tuyaux et les choses sont en train d'avancer. Charlize Theron a confié à Variety que le scénario était bouclé. Mieux, le tournage est déjà prévu pour le premier trimestre de 2022. Il est encore trop tôt pour évoquer une date de mise en ligne mais une arrivée début 2023 paraît crédible. On apprend par la même occasion que le couple gay formé par Marwan Kenzari et Luca Marinelli sera toujours présent dans le script. Les informations sont rares sur le contenu de cette suite mais il devrait être question davantage du personnage de Quyn (Veronica Ngo).

En attendant de revoir Charlize Theron sur Netflix, elle sera le 14 juillet à l'affiche de Fast and Furious 9, pour reprendre le rôle de Cipher. Un personnage de méchant qui pourrait obtenir son propre spin-off. Toujours d'après Variety, Vin Diesel serait en contact avec des scénaristes pour imaginer une histoire centrée autour d'elle. L'idée a déjà été évoquée par le passé et elle reste sérieusement envisagée pour continuer de faire vivre la franchise.