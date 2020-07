The Overlook Hotel : à quoi aurait ressemblé le préquel avorté de Shining ?

Le scénariste Glen Mazzara, chargé d'écrire un prequel à « Shining » revient sur ce projet abandonné. Intitulé « The Overlook Hotel », le film était censé revenir bien avant les événements du film de Stanley Kubrick.

De Shining à Doctor Sleep

En 1980, le grand Stanley Kubrick décide de se lancer dans la réalisation d'une adaptation du roman culte de Stephen King : Shining. Pour l'occasion il s'entoure de Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd pour signer l'un des plus grands films d'horreur de sa génération. Détesté par Stephen King, le film rencontre pourtant un énorme succès public et atteint le statut de film culte.

Presque quarante ans après ce chef-d’œuvre du septième art, Warner Bros Studios décide de se lancer dans la production de la suite. Publié en 2013, le roman Doctor Sleep raconte comment le jeune Danny, maintenant devenu adulte, est obligé de revenir affronter ses vieux démons. L'adaptation cinématographique est confiée à Mike Flanagan, qui engage alors Ewan McGregor dans le rôle-titre. Le métrage rencontre des critiques relativement positives mais ne fait pas un énorme score au box-office avec seulement 72 millions de dollars de recettes.

The Overlook Hotel

Au moment de la production de Doctor Sleep, Warner Bros pensait à offrir un troisième film issu de l'univers de Shining. Intitulé The Overlook Hotel, ce préquel était censé revenir à la genèse du mythe et expliquer comment ce fameux hôtel était devenu hanté. Lors d'une longue interview avec BloodyDisgusting, Glen Mazzara, l'homme qui s'occupe du scénario, a donné de nombreuses précisions sur ce qu'il comptait faire avec The Overlook Hotel. Quant à la réalisation, elle devait être confiée à Mark Romanek. Mais à l'heure actuelle, le projet n'est visiblement plus d'actualité...

Un premier jet sur les origines de l’hôtel

Lorsque Stephen King a écrit The Shining, il a également fait l'ébauche d'un prologue intitulé Before the Play. À l'époque, son éditeur a préféré couper cette partie pour alléger la durée du roman. Warner Bros a récupéré une copie de ce prologue. Le studio l'a donné à Glen Mazzara pour composer avec ces rares éléments comme le confirme le cinéaste :

Ils m'ont donné une copie de ce prologue. Il y a des petites vignettes de chaque décennie précédant l'arrivée de Jack Torrance. Beaucoup d'écrivains aimeraient sous doute raconter l'histoire des jumelles Grady. Mais personnellement j'ai préféré aller dans une autre direction en racontant la construction de l'Overlook par Bob T. Watson. Dans le genre horrifique, généralement on voit des histoires de personnages qui s'installent dans une maison hantée, mais on ne voit jamais l'histoire de sa construction. J'ai écrit une première version du scénario qui a tout de suite été validée par la productrice Sarah Schechter. Mais cette dernière m'a informé que jamais Warner Bros ne ferait un tel film. Je lui ai alors dit : « Que vont-ils faire ? ». Elle m'a répondu « Quelque chose d'autre ».

Le scénario de Glen Mazzara détaillé

Toujours dans la même interview, Glen Mazzara a résumé l'intégralité de son scénario et de sa vision :

L'intrigue débute avec Bob T. Watson, son épouse Sarah, leurs deux fils Boyd et Richard, qui se rendent tous sur le lieu de l'Overlook Hotel pour construire « le plus grand hôtel que le monde ait jamais vu ». Très rapidement, Richard se rend compte qu'il possède le Shining, un mystérieux pouvoir qui lui permet d'avoir des visions non identifiées. La première hallucination de l'enfant survient pendant le voyage, et fait écho à une sombre histoire d’antan. Une famille a tenté de traverser ces mêmes montagnes un demi-siècle plus tôt. Elle a fini bloquée par un hiver brutal et s'est entre-dévorée. Mais sur l'insistance de Bob, le groupe continue sa route.

Lors de la soirée d'ouverture, une fois l’hôtel construit, est introduite Eliza, la sœur de Sarah. Pendant ce temps, Richard continue de voir des apparitions paranormales de plus en plus agressives. À cette même soirée, son frère Boyd meurt étouffé, visiblement de cause naturelle. Suite à cette tragédie, Bob décide alors de fermer l’hôtel pour le reste de la saison. Eliza choisit de rentrer chez elle. Mais le reste de la famille se retrouve alors pris au piège dans le bâtiment pour passer l'hiver.

Face aux apparitions répétées qui ne cessent d'augmenter, Bob finit par devenir fou. Il noie alors sa femme dans la baignoire de la chambre 237 et part à la poursuite de son fils restant. Pour se protéger de la folie de son père, Richard décide de mettre le feu à l'Overlook. Les deux héros périssent alors dans la destruction du bâtiment. Plus tard, Eliza revient à l'hôtel pour retrouver sa famille. Le lieu n'a aucun stigmate de l'incendie. Elle découvre alors de nouveaux propriétaires qui n'ont aucune mention de l'existence de sa famille. Elle séjourne elle aussi la chambre 237 pour se reposer. Et se fait noyer par le fantôme de sa sœur défunte. Le scénario se termine avec le nouveau propriétaire de l'hôtel qui entre avec son fils.

Pour plus de détails, des brides du scénario sont disponibles sur internet. De même, Glen Mazzara a décrit précisément les péripéties de son histoire au micro de BloodyDisgusting. Malheureusement, Warner Bros a annulé le développement de The Overlook Hotel. Préférant capitaliser sur Doctor Sleep, laissant Glen Mazzara avec une grosse déception sur les bras :