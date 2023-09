The Palace : le film de Roman Polanski démoli par la critique à Venise

Le nouveau film de Roman Polanski, "The Palace", va-t-il être son dernier ? Présenté à la Mostra de Venise 2023, sa farce satirique n'a recueilli que des avis ultra-négatifs, exprimés dans des termes plutôt salés.

Roman Polanski creuse encore

Le directeur du plus ancien festival de cinéma au monde, Alberto Barbera, aura beau tenter d'allumer un contre-feu en suggérant des critiques "personnelles" et "méchantes", The Palace de Roman Polanski devrait rester perçu comme un pur navet. Projeté hors compétition à la 80e Mostra de Venise, le nouveau film de l'auteur de Rosemary's Baby et de Chinatown, a réussi la rare performance de se faire détester à l'unanimité. Comme l'indique, pour le moment, son score critique - le Tomatometer - de 0% sur Rotten Tomatoes, calculé depuis 10 publications.

The Palace ©Wild Bunch

Son film, qui se voudrait une comédie satirique sur les ultra-riches, dans la veine d'un cinéma actuellement dominé par Ruben Östlund, semble ainsi particulièrement raté, n'étant jamais drôle et apparaissant très daté dans sa démarche.

Des critiques assassines

À l'étranger comme en France, The Palace a ainsi reçu un accueil catastrophique. Pour l'envoyée spéciale de Libération à Venise, le film de Polanski n'est ainsi rien d'autre qu'une "infecte purge". Pour Marie Sauvion de Télérama, il s'agit d'une "triste farce", d'un film "indigeste et laid". Pour la presse anglophone, outre-Manche et outre-atlantique, les retours sont encore plus virulents. Le critique de Variety écrit ainsi :

Je ne crois pas avoir déjà entendu un cinéma aussi grand rester aussi silencieux pour un film qui travaille aussi dur pour vous amuser. (...) RIEN dans le film n'est drôle.

Pour Kevin Maher, journaliste au Times, la sentence est sans appel. The Palace est "une atrocité à se brûler les yeux qui constitue instantanément l’un des échecs cinématographiques les plus flagrants de l’année, voire de la décennie". Rien que ça.

Et ça continue. The Hollywood Reporter conclut de son côté sa critique par une exécution en bonne et due forme :

Si cela devait être le dernier film de Polanski, alors il est dommage de mettre fin à une carrière qui comprend quelques-unes des plus grandes œuvres du cinéma moderne avec quelque chose d’aussi lamentable. Le réalisateur n’a jamais eu une vision édifiante de la vie, mais "The Palace" ne montre pas seulement le monde d’hommes riches transformé en merde – c’est fondamentalement un film de merde.

Déjà vendu dans plusieurs pays, The Palace n'a pour l'instant pas de distributeur en France et aux États-Unis. Et vu les retours de la presse, il semble à cette heure improbable qu'il arrive dans nos cinémas...