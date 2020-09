The Punisher : Marvel Studios doit encore attendre un an avant d'utiliser le personnage

Depuis l'annulation de la série Netflix "The Punisher", les fans attendent impatiemment que le personnage retourne dans l'écurie Marvel Studios. Mais ces derniers doivent encore patienter un an avant de pouvoir utiliser l'anti-héros.

Comme Daredevil avant lui

C'était déjà le cas avec Daredevil. En 2018, Netflix prend la décision d'annuler toutes ses séries Marvel. Ainsi, Daredevil et The Punisher sont stoppées malgré leurs succès respectifs. Les pontes de la plateforme ont décidé de mettre un terme à leur partenariat avec Marvel Studios. Depuis lors, les fans réclament le retour de ces personnages dans l'univers Marvel. Mais Marvel Studios doit encore attendre avant de pouvoir utiliser ces personnages. L'interdiction entourant Daredevil est pratiquement levée, mais pour le Punisher, il faudra encore patienter une année entière...

The Punisher bientôt de retour à la maison

L'acteur Royce Johnson, qui incarne le sergent-détective Brett Mahoney dans les séries Daredevil et The Punisher a révélé quelques détails de la clause présumée du contrat entre Marvel Studios et Netflix. L'accord initial entre les deux firmes stipule que si l'une des séries super-héroïques issues de l'univers The Defenders s'arrête, Marvel Studios doit patienter 24 mois après cette annulation pour récupérer les droits d'exploitation du personnage. Ainsi, il reste encore un an à attendre pour que Marvel Studios puisse utiliser le célèbre Punisher. Une attente longue pour les fans qui espèrent un retour de l'assassin dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Reste maintenant à savoir si Jon Bernthal reprendra le rôle de Frank Castle dans le MCU. Sa prestation dans la série Netflix a fait forte impression auprès de ses fans et plus largement auprès des lecteurs de comics. Une performance devenue instantanément culte. Avec l'annulation de la série après seulement deux saisons, les fans sont restés sur leur faim et attendaient définitivement plus.

Il serait donc très intéressant que Marvel Studios reprennent Jon Bernthal dans le rôle. Malheureusement, il y a très peu de chances qu'une telle chose se produise. La firme préférera sans doute créer une rupture avec ce qui a précédemment été fait et castera sûrement un nouvel acteur dans la peau du héros décérébré. Réponse au minimum dans un an...